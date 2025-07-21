Олег Гончар

Жіноча збірна України з волейболу отримала право виступити в наступному сезоні Ліги націй.

Це право команда отримала завдяки високій позиції у світовому рейтингу. Українки посіли 15-те місце, ставши найвищою серед команд, які раніше не брали участі в турнірі.

Ключовий вплив на рейтинг зробила перемога Пуерто-Рико над Мексикою (3:2) в останньому матчі рейтингового сезону. Пуерто-Рико могли обійти Україну, якби виграли без тайбрейку.

Україна утримує 15-ту сходинку світового рейтингу з 192,10 балами. Лідером рейтингу є Італія (460,37), за якою йдуть Бразилія (429,18), Польща (357,72), Китай (353,35) та Японія (352,16).

Нагадаємо, раніше чоловіча збірна не пройшла в плейоф Ліги націй.