Жіноча збірна України поступилася Польщі в товариському матчі
Матч став частиною підготовки до чемпіонату світу-2025
близько 1 години тому
8 серпня жіноча збірна України з волейболу провела товариський матч проти Польщі, бронзових призерів Ліги націй-2025. Матч пройшов у Сосновеці.
Для України гра була важливою в плані підготовки до чемпіонату світу в Таїланді, що стартує 23 серпня.
У першому сеті точилася напружена боротьба і Україна вела, але польки здійснили камбек, вигравши 25:23.
У другому та третьому сетах господарки домінували, здобувши перемоги з рахунками 25:15 і 25:16.
За домовленістю команд вони зірали додатковий четвертий сет, де українки тріумфували — 25:15.
Загальний рахунок матчу — 3:1 на користь Польщі.
У групі D на ЧС-2025 суперниками України будуть Сербія, Японія та Камерун.
Поділитись