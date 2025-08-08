Олег Гончар

8 серпня жіноча збірна України з волейболу провела товариський матч проти Польщі, бронзових призерів Ліги націй-2025. Матч пройшов у Сосновеці.

Для України гра була важливою в плані підготовки до чемпіонату світу в Таїланді, що стартує 23 серпня.

У першому сеті точилася напружена боротьба і Україна вела, але польки здійснили камбек, вигравши 25:23.

У другому та третьому сетах господарки домінували, здобувши перемоги з рахунками 25:15 і 25:16.

За домовленістю команд вони зірали додатковий четвертий сет, де українки тріумфували — 25:15.

Загальний рахунок матчу — 3:1 на користь Польщі.

У групі D на ЧС-2025 суперниками України будуть Сербія, Японія та Камерун.