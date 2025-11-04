Олег Гончар

Міжнародна федерація водних видів спорту World Aquatics допустила спортсменів із Росії та Білорусі до змагань із водного поло в нейтральному статусі з 1 січня 2026 року.

Рішення стосується всіх дисциплін — плавання, стрибки у воду, артистичне плавання та відкриті води, але саме ватерполо стало першим командним видом, де дозволено участь.

Оновлені рекомендації чітко визначають, що "нейтрали" не можуть мати зв’язків із армією, спецслужбами чи підтримувати війну. Перевірка — обов’язкова.

Російські ватерполісти не виступали на міжнародному рівні з 2022-го через повномасштабне вторгнення в Україну.

Нагадаємо, CAS дозволив російським санкарям виступити на Олімпіаді-2026 під нейтральним прапором.