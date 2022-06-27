І як це назвати? CAS дозволив росіянам займати керівні пости в Міжнародній федерації важкої атлетики
Без рашистів біля керма. Мохаммед Джалуд – новий президент Міжнародної федерації важкої атлетики
росіянин агапітов зняв свою кандидатуру з виборів
08:24
Мохаммед Джалуд / Фото - TwitterПредставник Іраку Мохаммед Хасан Джалуд аль-Шаммарі обраний новим главою Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF).
Голосування відбулося під час звітно-виборчого конгресу в Тирані (Албанія). Президент федерації важкої атлетики росії максим агапітов зняв свою кандидатуру. Про це повідомляє прес-служба IWF.
Відзначимо, що з 2001 року по 2020-й головою IWF був австрієць Тамаш Аян. Глибока адміністративна криза в міжнародній федерації вилилася у відставку корумпованого функціонера.
Раніше IWF відсторонила російських кандидатів від участі у виборах на керівні посади. Однак Спортивний арбітражний суд (CAS) скасував це рішення.
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