Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
17:30
live
Пляжний волейбол. King of the Court 2022. Гамбург. Пряма трансляція
18:20
Бокс. Чемпіонат світу. Белград

І як це назвати? CAS дозволив росіянам займати керівні пости в Міжнародній федерації важкої атлетики

Спортивний арбітражний суд не побачив в цьому нічого кримінального
Важка атлетика
16:21
І як це назвати? CAS дозволив росіянам займати керівні пости в Міжнародній федерації важкої атлетики
Важка атлетика / Фото - Twitter
Спортивний арбітражний суд (CAS) задовольнив апеляцію федерації важкої атлетики росії на рішення про відсторонення росіян від участі у виборах в керівні органи Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF). Про це повідомляє прес-служба CAS.

IWF відсторонила кандидатів від росії від участі у виборах. На посаді президента організації, віце-президента, генсекретаря і члена виконкому претендував президент ФТАР максим агапітов.

Суд прийняв рішення, що підстав для відсторонення російських кандидатів від виборів немає.

Нагадаємо, що за підсумками минулого в Тирані ( Албанія ) чемпіонату Європи-2022 з важкої атлетики збірна Україна стала другою в загальному заліку.
Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

CAS IWF

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини: Важка атлетика

І як це назвати? CAS дозволив росіянам займати керівні пости в Міжнародній федерації важкої атлетики
І як це назвати? CAS дозволив росіянам займати керівні пости в Міжнародній федерації важкої атлетики
16:21
Україна на чемпіонаті Європи стала другою в загальному заліку
Україна на чемпіонаті Європи стала другою в загальному заліку
06 червня 14:58
Манєвська стала віце-чемпіонкою Європи
Манєвська стала віце-чемпіонкою Європи
05 червня 11:38
Домбровський завоював срібло в поштовху на ЧЄ-2022 з важкої атлетики
Домбровський завоював срібло в поштовху на ЧЄ-2022 з важкої атлетики
04 червня 11:15
Деха – чемпіонка Європи-2022 з важкої атлетики. Марущак завоювала срібло
Деха – чемпіонка Європи-2022 з важкої атлетики. Марущак завоювала срібло
03 червня 22:39
Гангур взяла два золота та бронзу на чемпіонаті Європи
Гангур взяла два золота та бронзу на чемпіонаті Європи
31 травня 20:18
Конотоп на чемпіонаті Європи принесла Україні золото та два срібла
Конотоп на чемпіонаті Європи принесла Україні золото та два срібла
29 травня 21:42
Вороновський взяв дві медалі на чемпіонаті Європи
Вороновський взяв дві медалі на чемпіонаті Європи
29 травня 18:36
Українка встановила світовий рекорд в жимі лежачи
Українка встановила світовий рекорд в жимі лежачи
29 травня 13:57
Всі новини

Популярні новини

«Хохлы – лживая вонючая нация без страны, тошнит от вашей «желто-синей» тряпки». Цуренко показала доброзичливість росіян
«Хохлы – лживая вонючая нация без страны, тошнит от вашей «желто-синей» тряпки». Цуренко показала доброзичливість росіян
Теніс WTA
19 червня 21:11
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Бокс Професійний бокс
16 червня 13:04
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Футбол Збірна України
16 червня 10:05
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Бокс Професійний бокс
17 червня 08:51
Різатдінова: «Після підтримки на адресу Ашрама весь «русский мир» мене прокляв. Діти мені писали: «Щоб ти здохла»
Різатдінова: «Після підтримки на адресу Ашрама весь «русский мир» мене прокляв. Діти мені писали: «Щоб ти здохла»
Художня гімнастика
16 червня 18:46
Вона може увійти в історію. Українка Курашвілі виграла кваліфікацію на ЧС-2022 з аеробної гімнастики
Вона може увійти в історію. Українка Курашвілі виграла кваліфікацію на ЧС-2022 з аеробної гімнастики
Інші
17 червня 18:38
Всі новини