Росіянину все з рук не спустять. CAS виніс вирок щодо скандалу в IBA – друг Продивуса Кремльов порушував те ж правило, що і відсторонені кандидати
І як це назвати? CAS дозволив росіянам займати керівні пости в Міжнародній федерації важкої атлетики
Спортивний арбітражний суд не побачив в цьому нічого кримінального
16:21
Важка атлетика / Фото - TwitterСпортивний арбітражний суд (CAS) задовольнив апеляцію федерації важкої атлетики росії на рішення про відсторонення росіян від участі у виборах в керівні органи Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF). Про це повідомляє прес-служба CAS.
IWF відсторонила кандидатів від росії від участі у виборах. На посаді президента організації, віце-президента, генсекретаря і члена виконкому претендував президент ФТАР максим агапітов.
Суд прийняв рішення, що підстав для відсторонення російських кандидатів від виборів немає.
Нагадаємо, що за підсумками минулого в Тирані ( Албанія ) чемпіонату Європи-2022 з важкої атлетики збірна Україна стала другою в загальному заліку.
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