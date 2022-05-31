Конотоп на чемпіонаті Європи принесла Україні золото та два срібла
Гангур взяла два золота та бронзу на чемпіонаті Європи
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20:18
Фото: XSPORT
Марія Гангур взяла три медалі чемпіонату Європи з важкої атлетики в ваговій категорії до 64 кг.
Українка єдиною підняла більше 100 кг в ривку (102), як і суперниці взяла в поштовху 120 кг, та стала третьою через співвідношення власної ваги та штанги. Двоборство (222) також залишилося за українкою.
Каміла Конотоп завоювала три нагороди в ваговій категорії до 55 кг.
Нагадаємо, що трансляції ЧЄ проходять на XSPORT.
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