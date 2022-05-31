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Важка атлетика. Чемпіонат Європи. Албанія. Чоловіки. 73кг. Пряма трансляція

Гангур взяла два золота та бронзу на чемпіонаті Європи

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Важка атлетика
20:18
Гангур взяла два золота та бронзу на чемпіонаті Європи
Фото: XSPORT

Марія Гангур взяла три медалі чемпіонату Європи з важкої атлетики в ваговій категорії до 64 кг.

Українка єдиною підняла більше 100 кг в ривку (102), як і суперниці взяла в поштовху 120 кг, та стала третьою через співвідношення власної ваги та штанги. Двоборство (222) також залишилося за українкою.


Каміла Конотоп завоювала три нагороди в ваговій категорії до 55 кг.

Нагадаємо, що трансляції ЧЄ проходять на XSPORT.

Олег Шумейко-молодший
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Марія Гангур

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