Гангур взяла два золота та бронзу на чемпіонаті Європи

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Фото: XSPORT

Марія Гангур взяла три медалі чемпіонату Європи з важкої атлетики в ваговій категорії до 64 кг.



Українка єдиною підняла більше 100 кг в ривку (102), як і суперниці взяла в поштовху 120 кг, та стала третьою через співвідношення власної ваги та штанги. Двоборство (222) також залишилося за українкою.





Каміла Конотоп завоювала три нагороди в ваговій категорії до 55 кг.

Нагадаємо, що трансляції ЧЄ проходять на XSPORT.