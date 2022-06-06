Манєвська стала віце-чемпіонкою Європи
Україна на чемпіонаті Європи стала другою в загальному заліку
Жіночій команді на турнірі взагалі не було рівних!
14:58
За підсумками чемпіонату Європи-2022 з важкої атлетики, який пройшов у Тирані (Албанія), збірна Україна стала другою в загальному заліку.
Українці завоювали 21 медаль, з яких сім великих за двоборство (ривок+поштовх).
У збірної дві великі золоті, чотири срібні і одна бронзові медалі. Разом з малими медалями у України 7 золотих, 9 срібних і 5 бронзових нагород.
Збірна України стала другою в медальному заліку по великих нагородам і в загальному заліку.
Також зазначимо, що жіноча збірна України посіла перше місце на турнірі, зібравши 18 нагород.
На чемпіонаті Європи єдиною абсолютною чемпіонкою стала Ірина Деха, яка виграла в ривку, поштовху та двоборстві.
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