Україна на чемпіонаті Європи стала другою в загальному заліку

Жіночій команді на турнірі взагалі не було рівних!

За підсумками чемпіонату Європи-2022 з важкої атлетики, який пройшов у Тирані (Албанія), збірна Україна стала другою в загальному заліку.

Українці завоювали 21 медаль, з яких сім великих за двоборство (ривок+поштовх).

У збірної дві великі золоті, чотири срібні і одна бронзові медалі. Разом з малими медалями у України 7 золотих, 9 срібних і 5 бронзових нагород.

Збірна України стала другою в медальному заліку по великих нагородам і в загальному заліку.

Також зазначимо, що жіноча збірна України посіла перше місце на турнірі, зібравши 18 нагород.

На чемпіонаті Європи єдиною абсолютною чемпіонкою стала Ірина Деха, яка виграла в ривку, поштовху та двоборстві.