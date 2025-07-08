Олімпійський чемпіон Токіо-2020 з греко-римської боротьби та народний депутат Жан Беленюк в інтерв'ю Sport-Express поділився думками про майбутній реванш володаря титулів WBC, WBO, WBA та IBO у хевівейті Олександра Усика (23-0, 14 КО) проти чемпіона IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО).

«Після першого їхнього бою я не знаю, чим Дюбуа може вразити. Можливо, він став впевненішим після того, як несподівано переміг нокаутом Джошуа. У першому бою Усик просто знущався з Дюбуа. Єдине, чим британець собі допомагав – це тим, що бив нижче поясу.

Перший бій мені не дуже сподобався, бо рівень Дюбуа тоді не дотягував до рівня Усика. Зараз вік грає проти Олександра і на користь Дюбуа, тому, можливо, бій буде більш конкурентним, але все одно – Усик фаворит».