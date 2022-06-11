Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
15:30
Автоперегони. FIA World Touring Car Cup. Етап 1. По (Франція)
15:30
Важка атлетика. Чемпіонат Європи. Албанія. Чоловіки. +109кг

Беленюк розкритикував МОК: «Невже в Україні закінчилась війна та не гинуть люди?»

Жан зазначив, що МОК почав послаблювати обмеження для росіян і білорусів
Боротьба
15:02
Беленюк розкритикував МОК: «Невже в Україні закінчилась війна та не гинуть люди?»

Народний депутат і олімпійський чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк в Facebook заявив про стурбованість через дії Міжнародного олімпійського комітету і його глави Томаса Баха.

«Дуже непокоять останні тенденції у спортивному світі, починаючи із заяви президента МОК Томаса Баха на сесії Міжнародного олімпійського комітету про те, що «Цю війну розпочав не російський народ, російські спортсмени, не Олімпійський комітет росії чи члени МОК у росії», закінчуючи тими тенденціями, які ми можемо відстежувати у міжнародних спортивних федераціях.

Учора мій колега Георгій Зантарая повідомив, що російські спортсмени зареєструвались для участі у турнірі в Улан-Баторі під нейтральним статусом кандидата (під прапором Федерації).

Георгій зробив заяву про те, що відмовиться від усіх своїх титулів та звання чемпіону світу у випадку, якщо Міжнародна федерація дзюдо все ж таки дозволить цим спортсменам брати участь у турнірі.

Такі події змушують замислитись. У зв’язку з чим відбувається такий спад? Невже в Україні закінчилась війна та не гинуть люди?

Ми маємо продовжувати працювати на рівні міжнародних федерацій та МОК, інакше у найближчому майбутньому ми зможемо знову побачити спортсменів з рф та рб на міжнародній спортивній арені, не дивлячись на війну в Україні.

Нам потрібна жорстка позиція Національного олімпійського комітету України, та робота кожного спортсмена на рівні своїх федерацій.

Все буде Україна».

Як повідомлялося, раніше президент Федерації дзюдоУкраіни Михайло Кошляк повідомив, що збірна відмовиться від участі у всіх
турнірах під егідою Міжнародної федерації дзюдо, якщо росіянам і білорусам
дозволять виступати в Монголії.
Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Хайлайти

Теги

Жан Беленюк МОК

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Беленюк виграв чемпіонат України, який був відбірковим на чемпіонат світу
Ексклюзив Беленюк виграв чемпіонат України, який був відбірковим на чемпіонат світу
Боротьба
10 червня 20:14
Анастасія Бризгіна – росіянці ласіцкене: «Ви пишіть листи в МОК, а може хтось із вас напише листа путіну?»
Анастасія Бризгіна – росіянці ласіцкене: «Ви пишіть листи в МОК, а може хтось із вас напише листа путіну?»
Легка атлетика
09 червня 22:16
«Я до сих пір не знаю, що сказати українським дівчатам і як дивитися їм в очі». росіянка ласіцкене звернулася до президента МОК
«Я до сих пір не знаю, що сказати українським дівчатам і як дивитися їм в очі». росіянка ласіцкене звернулася до президента МОК
Легка атлетика
09 червня 18:49
IBU попросив МОК внести одиночну змішану естафету в олімпійську програму
IBU попросив МОК внести одиночну змішану естафету в олімпійську програму
Біатлон
07 червня 20:28
Член МОК Бартекова: «Важливо бачити, як українські спортсмени змагаються і приносять гордість землякам»
Член МОК Бартекова: «Важливо бачити, як українські спортсмени змагаються і приносять гордість землякам»
Olympics
01 червня 10:52
В Україні дозволили проводити спортивні змагання в окремих регіонах
В Україні дозволили проводити спортивні змагання в окремих регіонах
Інші
30 травня 21:59

Новини: Боротьба

Беленюк розкритикував МОК: «Невже в Україні закінчилась війна та не гинуть люди?»
Беленюк розкритикував МОК: «Невже в Україні закінчилась війна та не гинуть люди?»
15:02
Беленюк виграв чемпіонат України, який був відбірковим на чемпіонат світу
Ексклюзив Беленюк виграв чемпіонат України, який був відбірковим на чемпіонат світу
10 червня 20:14
Українські вільники завоювали 17 медалей на турнірі в Бухаресті
Українські вільники завоювали 17 медалей на турнірі в Бухаресті
22 травня 14:56
Бронзовий медаліст ЧЄ: «Відверто кажучи, думати про тренування складно. Я сам з Одеси»
Бронзовий медаліст ЧЄ: «Відверто кажучи, думати про тренування складно. Я сам з Одеси»
16 травня 20:17
Призер чемпіонату Європи: «Перед поєдинком за третє місце був впевнений, що переможу»
Призер чемпіонату Європи: «Перед поєдинком за третє місце був впевнений, що переможу»
16 травня 20:01
Володимир Шацьких: «Перший місяць хлопці чергували та охороняли територію, мітки шукали»
Інтерв'ю
Володимир Шацьких: «Перший місяць хлопці чергували та охороняли територію, мітки шукали»
16 травня 11:34
Беленюк: «Мій Херсон вам в рот не влізе!»
Беленюк: «Мій Херсон вам в рот не влізе!»
12 травня 10:45
Ніч в караулі, сам доїхав до кордону, поспав три години – і завоював медаль Європи. Унікальна історія збірника України
Ніч в караулі, сам доїхав до кордону, поспав три години – і завоював медаль Європи. Унікальна історія збірника України
06 травня 13:29
«Чому українці не повинні ненавидіти росію?». З Лівач не посперечаєшся
«Чому українці не повинні ненавидіти росію?». З Лівач не посперечаєшся
03 травня 20:54
Всі новини

Популярні новини

Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Футбол Збірна України
05 червня 22:07
3
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Фігурне катання
06 червня 21:50
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Ексклюзив
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Хокей Хокей в Європі
10 червня 18:16
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Футбол Ліга націй UEFA
08 червня 23:46
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Бокс Професійний бокс
05 червня 08:50
Рефері матчу Лаос наважився підійти до Зінченка втішати його після гри
Рефері матчу Лаос наважився підійти до Зінченка втішати його після гри
Футбол Збірна України
05 червня 21:42
Всі новини