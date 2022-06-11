Беленюк розкритикував МОК: «Невже в Україні закінчилась війна та не гинуть люди?»

Народний депутат і олімпійський чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк в Facebook заявив про стурбованість через дії Міжнародного олімпійського комітету і його глави Томаса Баха.



Учора мій колега Георгій Зантарая повідомив, що російські спортсмени зареєструвались для участі у турнірі в Улан-Баторі під нейтральним статусом кандидата (під прапором Федерації).

Георгій зробив заяву про те, що відмовиться від усіх своїх титулів та звання чемпіону світу у випадку, якщо Міжнародна федерація дзюдо все ж таки дозволить цим спортсменам брати участь у турнірі.

Такі події змушують замислитись. У зв’язку з чим відбувається такий спад? Невже в Україні закінчилась війна та не гинуть люди?

Ми маємо продовжувати працювати на рівні міжнародних федерацій та МОК, інакше у найближчому майбутньому ми зможемо знову побачити спортсменів з рф та рб на міжнародній спортивній арені, не дивлячись на війну в Україні.

Нам потрібна жорстка позиція Національного олімпійського комітету України, та робота кожного спортсмена на рівні своїх федерацій.

Все буде Україна».