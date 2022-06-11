Беленюк розкритикував МОК: «Невже в Україні закінчилась війна та не гинуть люди?»
Народний депутат і олімпійський чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк в Facebook заявив про стурбованість через дії Міжнародного олімпійського комітету і його глави Томаса Баха.
«Дуже непокоять останні тенденції у спортивному світі, починаючи із заяви президента МОК Томаса Баха на сесії Міжнародного олімпійського комітету про те, що «Цю війну розпочав не російський народ, російські спортсмени, не Олімпійський комітет росії чи члени МОК у росії», закінчуючи тими тенденціями, які ми можемо відстежувати у міжнародних спортивних федераціях.Як повідомлялося, раніше президент Федерації дзюдоУкраіни Михайло Кошляк повідомив, що збірна відмовиться від участі у всіх
Учора мій колега Георгій Зантарая повідомив, що російські спортсмени зареєструвались для участі у турнірі в Улан-Баторі під нейтральним статусом кандидата (під прапором Федерації).
Георгій зробив заяву про те, що відмовиться від усіх своїх титулів та звання чемпіону світу у випадку, якщо Міжнародна федерація дзюдо все ж таки дозволить цим спортсменам брати участь у турнірі.
Такі події змушують замислитись. У зв’язку з чим відбувається такий спад? Невже в Україні закінчилась війна та не гинуть люди?
Ми маємо продовжувати працювати на рівні міжнародних федерацій та МОК, інакше у найближчому майбутньому ми зможемо знову побачити спортсменів з рф та рб на міжнародній спортивній арені, не дивлячись на війну в Україні.
Нам потрібна жорстка позиція Національного олімпійського комітету України, та робота кожного спортсмена на рівні своїх федерацій.
Все буде Україна».
турнірах під егідою Міжнародної федерації дзюдо, якщо росіянам і білорусам
дозволять виступати в Монголії.
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