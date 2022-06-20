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Світовий бокс. Тижневик

«Дякую за підтримку України». Беленюк в Києві зустрівся з зіркою Голлівуду

Стіллер завітав до столиці нашої країни
Боротьба
21:42
«Дякую за підтримку України». Беленюк в Києві зустрівся з зіркою Голлівуду
Фото: НОК України

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк в своєму Instagram поділився світлиною з зіркою Голлівуду Беном Стіллером:

Несподівана зустріч. Бен Стіллер в Києві. Дякую за підтримку України.

Нагадаємо, що Беленюк виграв чемпіонат України, який є відбором на планетарну першість.

Олег Шумейко-молодший
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Жан Беленюк війна

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