Без Насібова, але з Беленюком. Став відомий склад збірної України з греко-римської боротьби на ЧС-2022
«Дякую за підтримку України». Беленюк в Києві зустрівся з зіркою Голлівуду
Стіллер завітав до столиці нашої країни
21:42
Фото: НОК України
Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк в своєму Instagram поділився світлиною з зіркою Голлівуду Беном Стіллером:
Несподівана зустріч. Бен Стіллер в Києві. Дякую за підтримку України.
Нагадаємо, що Беленюк виграв чемпіонат України, який є відбором на планетарну першість.
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