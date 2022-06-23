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Грушина-Акобія, Коляденко та Белінська – чемпіонки рейтингового турніру Matteo Pellicone
У Прокопевнюк і Альпєєвої – бронза змагань в Римі
21:09
Бєлінська, Коляденко та Грушина-Акобія / Фото - InstagramУ Римі (Італія) проходить рейтинговий турнір за трьома стилями боротьби (вільна, жіноча, греко-римська ) Matteo Pellicone.
23 червня свій перший змагальний день завершили жінки. Збірна України поклала в свою скарбничку 5 медалей.
У ваговій категорії до 57 кг золоту нагороду турніру завоювала чемпіонка Європи-2022 українка Аліна Грушина-Акобія.
У вазі до 62 кг у фінальній сутичці зустрілися медалістка індивідуального Кубка світу-2020 Ілона Прокопевнюк та бронзовий призер Ігор в Токіо-2020 Ірина Коляденко. Перемогу з рахунком 6:0 здобула Коляденко, тим самим, ставши чемпіонкою змагань. У Прокопевнюк – срібло.
У категорії до 68 кг перемогу здобула чемпіонка Європи-2021 Алла Белінська.
У найважчій ваговій категорії до 76 кг срібним призером турніру стала Анастасія Альпєєва.
Напередодні збірна України U-17 з жіночої боротьби виграла командний залік чемпіонату Європи-2022.
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