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Боротьба. Чемпіонат світу. Осло

У кращих традиціях. Збірна України U-17 виграла медальний залік чемпіонату чемпіонату Європи-2022

Представниці жіночого стилю завоювали 4 золота і 4 бронзи на турнірі в Бухаресті
Боротьба
21:21
У кращих традиціях. Збірна України U-17 виграла медальний залік чемпіонату чемпіонату Європи-2022
Анастасія Польська (у червоному тріко) / Фото - UWW
У Бухаресті (Румунія) проходить чемпіонат Європи зі спортивної боротьби (греко-римська, вільна, жіноча) серед спортсменів до 17 років.

17 червня завершився заключний змагальний день серед представниць жіночого стилю.

Українки Євгенія Друзенко (до 40 кг), Марія Єфремова (до 53 кг) і Надія Соколовська (до 69 кг) стали чемпіонками континентальної першості.

Таким чином, Україна на турнірі завоювала 8 медалей – 4 золотих і 4 бронзових. Це дозволило команді виграти медальний залік ЧЄ-2022.

Українки залишили позаду команду Туреччини, топ-3 замкнули представниці Румунії.

Нагадаємо, збірна України U-17 з греко-римської боротьби посіла третє місце в загальнокомандному заліку на ЧЄ-2022.
Володимир Кириченко
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Збірна України (жіноча боротьба)

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Новини: Боротьба

У кращих традиціях. Збірна України U-17 виграла медальний залік чемпіонату чемпіонату Європи-2022
У кращих традиціях. Збірна України U-17 виграла медальний залік чемпіонату чемпіонату Європи-2022
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Збірна України U-17 посіла третє місце в загальнокомандному заліку на ЧЄ-2022
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