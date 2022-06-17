Українські спортсменки завоювали 5 медалей на чемпіонаті Європи U-17 зі спортивної боротьби
У кращих традиціях. Збірна України U-17 виграла медальний залік чемпіонату чемпіонату Європи-2022
Представниці жіночого стилю завоювали 4 золота і 4 бронзи на турнірі в Бухаресті
21:21
Анастасія Польська (у червоному тріко) / Фото - UWWУ Бухаресті (Румунія) проходить чемпіонат Європи зі спортивної боротьби (греко-римська, вільна, жіноча) серед спортсменів до 17 років.
17 червня завершився заключний змагальний день серед представниць жіночого стилю.
Українки Євгенія Друзенко (до 40 кг), Марія Єфремова (до 53 кг) і Надія Соколовська (до 69 кг) стали чемпіонками континентальної першості.
Таким чином, Україна на турнірі завоювала 8 медалей – 4 золотих і 4 бронзових. Це дозволило команді виграти медальний залік ЧЄ-2022.
Українки залишили позаду команду Туреччини, топ-3 замкнули представниці Румунії.
Нагадаємо, збірна України U-17 з греко-римської боротьби посіла третє місце в загальнокомандному заліку на ЧЄ-2022.
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