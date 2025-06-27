Володимир Кириченко

Перший змагальний день греко-римської боротьби на дебютному мультиспортивному чемпіонаті світу серед військових з бойових мистецтв (World Military Martial Arts Championship) у Варендорфі приніс збірній України ще три нагороди.

Бронзовими медалістами турніру у Німеччині стали: Віктор Петрик (60 кг), Максим Євтушенко (67 кг), Микола Кучмій (130 кг).

Сьогодні, 27 червня, бронзовий призер чемпіонату світу-2022 Андрій Кулик боротиметься за золото у вазі до 77 кг.

Нагадаємо, Ларін, Середін та Новаченко – призери чемпіонату Європи U17 з греко-римської боротьби.