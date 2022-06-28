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Михайло Вишнивецький – чемпіон Європи U-20 з греко-римської боротьби. У Олега Халілова – бронза

Команда Дзігасова та Мягкого феєрить на килимах столиці Італії
Боротьба
21:39
Михайло Вишнивецький – чемпіон Європи U-20 з греко-римської боротьби. У Олега Халілова – бронза
Михайло Вишнивецький / Фото - UWW
У Римі (Італія) проходить чемпіонат Європи з двох стилів боротьби (греко-римська та жіноча) серед спортсменів до 20-ти років.

У другий змагальний день збірна України завоювала дві медалі – золото та бронзу.

У ваговій категорії до 130 кг уродженець Харкова Михайло Вишнивецький став чемпіоном турніру.

Олег Халілов став третім у вазі до 63 кг.

Завтра підопічні Артура Дзігасова та Євгена Мягкого також вийдуть на килим у медальних сутичках.

У бронзових фіналах боротимуться Мар'ян Голубовський (вага до 67 кг), Ірфан Мірзоєв (вага до 72 кг) та Юрій Дорогань (вага до 97 кг).

Нагадаємо, раніше збірна України U-17 з греко-римської боротьби посіла третє місце у загальнокомандному заліку на ЧЄ-2022.

Володимир Кириченко
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Теги

Збірна України (греко-римська боротьба)

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