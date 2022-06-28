Михайлов – чемпіон рейтингового турніру Matteo Pellicone. У Арушаняна і Джелепа – срібло
Михайло Вишнивецький – чемпіон Європи U-20 з греко-римської боротьби. У Олега Халілова – бронза
Команда Дзігасова та Мягкого феєрить на килимах столиці Італії
21:39
Михайло Вишнивецький / Фото - UWWУ Римі (Італія) проходить чемпіонат Європи з двох стилів боротьби (греко-римська та жіноча) серед спортсменів до 20-ти років.
У другий змагальний день збірна України завоювала дві медалі – золото та бронзу.
У ваговій категорії до 130 кг уродженець Харкова Михайло Вишнивецький став чемпіоном турніру.
Олег Халілов став третім у вазі до 63 кг.
Завтра підопічні Артура Дзігасова та Євгена Мягкого також вийдуть на килим у медальних сутичках.
У бронзових фіналах боротимуться Мар'ян Голубовський (вага до 67 кг), Ірфан Мірзоєв (вага до 72 кг) та Юрій Дорогань (вага до 97 кг).
Нагадаємо, раніше збірна України U-17 з греко-римської боротьби посіла третє місце у загальнокомандному заліку на ЧЄ-2022.
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