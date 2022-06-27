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Михайлов – чемпіон рейтингового турніру Matteo Pellicone. У Арушаняна і Джелепа – срібло

Керімов і Хоцяновскій – володарі бронзових медалей змагань в Римі
Боротьба
07:26
Михайлов – чемпіон рейтингового турніру Matteo Pellicone. У Арушаняна і Джелепа – срібло
У Римі (Італія) завершився рейтинговий турнір за трьома стилями боротьби (вільна, жіноча, греко-римська) Matteo Pellicone.

В останній змагальний день на килим столиці Італії вийшли вільники.

Золото в скарбничку збірної України поклав Василь Михайлов (вага до 79 кг).

Срібні медалі турніру завоювали Андрій Джелеп (вага до 61 кг) та Ерік Арушанян (вага до 65 кг).

Каміль Керімов (вага до 57 кг) став володарем бронзової нагороди.

Таким чином, українська команда з вільної боротьби стала четвертою в загальнокомандному заліку.

Відзначимо, що раніше бронзову медаль вазі до 125 кг в скарбничку країни поклав українець Олександр Хоцянівський.

Нагадаємо, збірна України з жіночої боротьби завоювала перше місце в загальнокомандному заліку на турнірі Matteo Pellicone.




Володимир Кириченко
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Теги

Василь Михайлов Ерік Арушанян Андрій Джелеп Каміль Керімов Олександр Хоцяновський Збірна України (вільна боротьба)

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