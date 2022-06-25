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Не залишили нікому шансів. Збірна України з жіночої боротьби виграла загальнокомандний залік рейтингового турніру Matteo Pellicone

Наші дівчата завоювали 5 золотих та 3 срібних медалі
Боротьба
07:27
Не залишили нікому шансів. Збірна України з жіночої боротьби виграла загальнокомандний залік рейтингового турніру Matteo Pellicone
Марія Винник / Фото - UWW
У Римі (Італія) проходить рейтинговий турнір за трьома стилями боротьби (вільна, жіноча, греко-римська ) Matteo Pellicone.

На турнірі представлені команди з 18 країн. Збірна України з жіночої боротьби завоювала 8 медалей – 5 золотих та 3 срібних.

Чемпіонками турніру стали Аліна Грушина- Акобія (вага до 57 кг), Ірина Коляденко (вага до 62 кг), Алла Белінська (вага до 68 кг), Лілія Маланчук (вага до 53 кг) і Тетяна Ріжко (вага до 65 кг).

Срібні нагороди завоювали Ілона Прокопевнюк (вага до 62 кг), Анастасія Альпєєва (вага до 76 кг) та Марія Винник (вага до 55 кг).

Таким чином, українська збірна не залишила шансам суперницям і завоювала перше місце в загальнокомандному заліку.

Відзначимо, що бронзову медаль вазі до 125 кг в скарбничку країни поклав українець Олександр Хоцянівський. Змагання вільників тривають.

Напередодні збірна України U-17 по жіночій боротьбі виграла командний залік чемпіонату Європи - 2022.
Володимир Кириченко
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Теги

Збірна України (жіноча боротьба) Марія Вінник Лілія Маланчук Аліна Грушина-Акобія Ірина Коляденко Алла Белінська Ілона Прокопевнюк Тетяна Рижко Олександр Хоцяновський

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Не залишили нікому шансів. Збірна України з жіночої боротьби виграла загальнокомандний залік рейтингового турніру Matteo Pellicone
Не залишили нікому шансів. Збірна України з жіночої боротьби виграла загальнокомандний залік рейтингового турніру Matteo Pellicone
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