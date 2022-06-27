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Насібов: «Всі ті, хто підтримує брудний режим Путіна – ви справжнісінькі пі***аси»
Призер Токіо-2020 відреагував на удар по ТЦ в Кременчуці
19:18
Срібний призер Олімпійських ігор в Токіо Парвіз Насібов в Instagram прокоментував влучання російських ракет в торговий центр в Кременчуці.
«Після всього побаченого в Кременчуці, сміливо можу стверджувати, думаю, мене підтримає кожен здоровий чоловік.
Всі ті, хто підтримує брудний режим Путіна і брудну політику росії, з упевненістю говорю всім вам – ви справжнісінькі пі***аси, ви кінчені тварюки».
Нагадаємо, раніше стало відомо попереднє число жертв атаки на Кременчук.
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