Насібов: «Знаю багато військових, які дуже негарно ставляться до того, що робить Ломаченко»
Титулований борець – про позицію колишнього чемпіона світу
28 хвилин тому
Дворазовий срібний призер Олімпійських ігор з греко-римської боротьби Парвіз Насібов в інтерв'ю LB Live розповів про своє ставлення до колишнього чемпіона світу в трьох дивізіонах Василя Ломаченка (18-3, 12 КО).
Він відкрито підтримує УПЦ МП. Що про нього думають військові? Цікаво дізнатися думку хлопців з Гонора на рахунок нього. І питання особисто до вас: чи подали б ви йому руку при зустрічі?
«За хлопців з Гонора я не можу сказати».
Можливо, спілкувалися на рахунок цього?
«Ні. Я знаю дуже багато інших наших військових, які дуже негарно ставляться до всього цього, що він робить. Я, скоріш за все, буду дотримуватися тієї ж думки, що й вони кажуть».
Я вважаю, що в такий важкий час кожен українець, який проживає в Україні, має робити все можливе для нашої спільної перемоги».
Нагадаємо, українці Ларін, Середін та Новаченко – призери чемпіонату Європи U17 з греко-римської боротьби.