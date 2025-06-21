Володимир Кириченко

Дворазовий срібний призер Олімпійських ігор з греко-римської боротьби Парвіз Насібов в інтерв'ю LB Live розповів про своє ставлення до колишнього чемпіона світу в трьох дивізіонах Василя Ломаченка (18-3, 12 КО).

Він відкрито підтримує УПЦ МП. Що про нього думають військові? Цікаво дізнатися думку хлопців з Гонора на рахунок нього. І питання особисто до вас: чи подали б ви йому руку при зустрічі?

«За хлопців з Гонора я не можу сказати».

Можливо, спілкувалися на рахунок цього?

«Ні. Я знаю дуже багато інших наших військових, які дуже негарно ставляться до всього цього, що він робить. Я, скоріш за все, буду дотримуватися тієї ж думки, що й вони кажуть».

Я вважаю, що в такий важкий час кожен українець, який проживає в Україні, має робити все можливе для нашої спільної перемоги».

Нагадаємо, українці Ларін, Середін та Новаченко – призери чемпіонату Європи U17 з греко-римської боротьби.