Володимир Кириченко

Об’єднаний світ боротьби (UWW) на своєму офіційному сайті повідомив про зміни у графіку проведення світових змагань у 2026 році.

Головні зміни стосуються чемпіонату світу серед дорослих та чемпіонату світу U-20.

Чемпіонат світу, який був запланований на 5-13 вересня в Манамі (Бахрейн), відбудеться у цьому ж місті, але в нові терміни – 24 жовтня-1 листопада.

Юніорський чемпіонат світу U-20, що мав пройти в Манамі 17-23 серпня, перенесено до Братислави (Словаччина) на ті ж дати.

Календар чемпіонатів світу та Європи 2026

Чемпіонат світу – Манама, Бахрейн. 24 жовтня – 1 листопада

Чемпіонат Європи – Тирана, Албанія. 20-26 квітня

Чемпіонат світу U-23 – Лас-Вегас, США. 12-18 жовтня

Чемпіонат Європи U-23 – Зреньянин, Сербія. 9-15 березня

Чемпіонат світу U-20 – Братислава, Словаччина. 17-23 серпня

Чемпіонат Європи U-20 – Скоп’є, Північна Македонія. 6-12 липня

Чемпіонат світу U-17 – Баку, Азербайджан. 27 липня-2 серпня

Чемпіонат Європи U-17 – Самоков, Болгарія. 11-17 травня

Чемпіонат Європи U-15 – Самоков, Болгарія. 20-24 травня

