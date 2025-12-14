Опубліковано новий календар світових турнірів у 2026 році від UWW
Планетарний форум серед дорослих пройде у Бахрейні
Об’єднаний світ боротьби (UWW) на своєму офіційному сайті повідомив про зміни у графіку проведення світових змагань у 2026 році.
Головні зміни стосуються чемпіонату світу серед дорослих та чемпіонату світу U-20.
Чемпіонат світу, який був запланований на 5-13 вересня в Манамі (Бахрейн), відбудеться у цьому ж місті, але в нові терміни – 24 жовтня-1 листопада.
Юніорський чемпіонат світу U-20, що мав пройти в Манамі 17-23 серпня, перенесено до Братислави (Словаччина) на ті ж дати.
Календар чемпіонатів світу та Європи 2026
Чемпіонат світу – Манама, Бахрейн. 24 жовтня – 1 листопада
Чемпіонат Європи – Тирана, Албанія. 20-26 квітня
Чемпіонат світу U-23 – Лас-Вегас, США. 12-18 жовтня
Чемпіонат Європи U-23 – Зреньянин, Сербія. 9-15 березня
Чемпіонат світу U-20 – Братислава, Словаччина. 17-23 серпня
Чемпіонат Європи U-20 – Скоп’є, Північна Македонія. 6-12 липня
Чемпіонат світу U-17 – Баку, Азербайджан. 27 липня-2 серпня
Чемпіонат Європи U-17 – Самоков, Болгарія. 11-17 травня
Чемпіонат Європи U-15 – Самоков, Болгарія. 20-24 травня
