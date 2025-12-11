Володимир Кириченко

Олімпійський чемпіон Токіо-2020, дворазовий чемпіон світу росіянин Заур Угуєв номінований на звання спортсмена року за версією Об'єднаного світу боротьби (UWW) серед представників вільного стилю. Про це повідомляє прес-служба організації.

Разом з ним у списку номінантів представлені американці Захід Валенсія, Кайл Снайдер, іранці Рахман Амузад та Амір Зоре.

2025-го Заур Угуєв здобув перемогу на чемпіонаті світу в Загребі та на чемпіонаті Європи у Братиславі у вазі до 61 кг.

росіянин став триразовим чемпіоном світу та вперше взяв золото ЧЄ. Також на його рахунку золото Олімпійських ігор у Токіо.

