Президент Федерації спортивної боротьби росії: «Українці сподіваються, що все буде гаразд...»
Маміашвілі – про взаємовідносини з нашими представниками на міжнародній арені
близько 9 годин тому
Президент Федерації спортивної боротьби росії (ФСБР) Михайло Маміашвілі для пропагандистських ЗМІ висловився з приводу відносин із представниками України на міжнародній арені.
Він зазначив, що будь-який контакт із росіянами може мати наслідки для українських борців.
«Ми адаптувалися до цієї ситуації. Крім жалю та жалю до наших братів по борцівському килиму, це нічого не викликає. Не називатиму прізвища – вони, на превеликий жаль, під великою увагою. Навіть простий потиск рук може призвести до поганих наслідків для українських борців. Але я спілкувався з представниками, і всі сподіваються, що невдовзі все буде гаразд».
Раніше CAS заборонив відомому російському борцю виступати за збірну Узбекистану.
