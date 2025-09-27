Володимир Кириченко

російський борець вільного стилю Алік Хадарцев планував змінити спортивне громодянство та виступати за збірну Узбекистану, але отримав відмову.

Він спробував оскаржити це рішення United World Wrestling (UWW) у Спортивному арбітражному суді в Лозанні (CAS). Про це повідомляє прес-служба CAS.

Суд вирішив, що Хадарцев не мав права змінювати своє спортивне громадянство через те, що Федерація боротьби росії вичерпала у 2025 році квоту, за якою вона могла дати дозвіл своїм спортсменам виступати під іншим прапором.

Нагадаємо, Україна вперше за 6 років опинилася з золотом у медальному заліку ЧС зі спортивної боротьби.