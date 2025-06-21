Дворазовий срібний призер Олімпійських ігор з греко-римської боротьби Парвіз Насібов розповів про своє ставлення до росії.

В одному зі своїх минулих інтерв’ю ви говорили про те, що ваш батько ще дуже давно розумів, хто така росія, казав, що пам'ятає танки, які в 90-х заїхали в Баку. Чому стається так, що росія є країною, яка постійно зазіхає на ваші рідні держави? Здається, що вам доводиться постійно втікати від війни, від росії.

«Так, у нас навіть вдома є такий гумор, що де ми є – там і війна. Таке відчуття, ніби росія… Ми були в Азербайджані – бачили цю війну. Я її не бачив, але мої друзі, мої батьки, мій батько все це бачив.

Дуже неприємно, і я для себе розумію, що там, де є росія – там є війна, там є сльози матерів, там є кров, там усе жахливо. Тому моє ставлення до росії як було негативне, так воно і, вважаю, на все моє життя залишиться таким негативним.

Я ще до того, як була в Україні війна, для себе зрозумів, що таке війна, що таке росія. І те, що ви кажете, що російські танки в Баку – це все правда, це все було. Тому ставлення моє – жахливе, і ставлення моєї країни до росії – також жахливе».