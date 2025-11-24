Володимир Кириченко

Міжнародна антидопінгова агенція (ITA) на своєму офіційному сайті повідомила, що сербський борець Зураб Датунашвілі отримав 5-річну дискваліфікацію через численні порушення антидопінгових правил.

Датунашвілі звинувачують у використанні методу підміни сечі 27 травня 2021 року, напередодні Олімпійських ігор у Токіо, а також у фальсифікації відеодоказів, щоб виправдати пропущений допінг-контроль 6 січня 2022 року.

Спортивний арбітражний суд (CAS) 19 вересня 2024 року ухвалив рішення про п’ятирічну дискваліфікацію та анулювання всіх результатів спортсмена з 27 травня 2021 року до 11 квітня 2023 року, коли було запроваджено тимчасове відсторонення.

Після часткової апеляції спортсмена 17 листопада 2025 року CAS відхилив скаргу та підтвердив, що Датунашвілі порушив правила UWW за статтями 2.2 та 2.5 – використання забороненого методу та фальсифікація доказів. П’ятирічна дискваліфікація триватиме до 10 квітня 2028 року.

Усі результати Датунашвілі з 27 травня 2021 року анульовано, включно з бронзовою медаллю Олімпійських ігор у Токіо-2020, а також золотими медалями чемпіонатів світу 2021 та 2022 років.

Зазначимо, що Зураб вже давно перебуває на спортивній пенсії.