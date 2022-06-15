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THE FOOTBALL REVIEW

Українські борці греко-римського стилю завоювали три медалі на чемпіонаті Європи U-17

Всі нагороди виявилися бронзовими
Боротьба
08:25
Українські борці греко-римського стилю завоювали три медалі на чемпіонаті Європи U-17

На чемпіонаті Європи з боротьби U-17 в Бухаресті (Румунія) пройшов перший змагальний день, в ході якого у збірної України три бронзові медалі.

Микита Дементьєв став призером у ваговій категорії до 48 кг, Єгор Якушенко – до 80 кг, Дмитро Стріжекозін – до 110 кг.

Нагадаємо, раніше збірна України з греко-римської боротьби визначилася зі складом на чемпіонат світу.

Карен Агабекян
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Збірна України (греко-римська боротьба) Греко-римська боротьба

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