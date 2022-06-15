Українські борці греко-римського стилю завоювали три медалі на чемпіонаті Європи U-17

Всі нагороди виявилися бронзовими

На чемпіонаті Європи з боротьби U-17 в Бухаресті (Румунія) пройшов перший змагальний день, в ході якого у збірної України три бронзові медалі.



Микита Дементьєв став призером у ваговій категорії до 48 кг, Єгор Якушенко – до 80 кг, Дмитро Стріжекозін – до 110 кг.

Нагадаємо, раніше збірна України з греко-римської боротьби визначилася зі складом на чемпіонат світу.