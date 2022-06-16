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Українські спортсменки завоювали 5 медалей на чемпіонаті Європи U-17 зі спортивної боротьби

Завтра свої медальні сутички проведуть їх партнерки по команді
Боротьба
16 червня 20:54
Українські спортсменки завоювали 5 медалей на чемпіонаті Європи U-17 зі спортивної боротьби
Анастасія Польська / Фото - UWW
У Бухаресті (Румунія) проходить чемпіонат Європи зі спортивної боротьби (греко-римська, вільна, жіноча) серед спортсменів до 17 років.

16 червня змагання почали представниці жіночого стилю.

Українка Анастасія Польська стала чемпіонкою Європи у ваговій категорії 43 кг.

Анастасія Задворна (49 кг), Аліна Пилипович (57 кг), Дар'я Костянтинова (65 кг) і Марія Зенкіна (73 кг) стали бронзовими призерами континентальної першості.

Відзначимо, що завтра, 16 червня, медальні сутички проведуть їх партнерки по команді.

Нагадаємо, збірна України U-17 з греко-римської боротьби посіла третє місце в загальнокомандному заліку на ЧЄ-2022.
Володимир Кириченко
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Новини: Боротьба

Українські спортсменки завоювали 5 медалей на чемпіонаті Європи U-17 зі спортивної боротьби
Українські спортсменки завоювали 5 медалей на чемпіонаті Європи U-17 зі спортивної боротьби
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