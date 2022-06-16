Без Насібова, але з Беленюком. Став відомий склад збірної України з греко-римської боротьби на ЧС-2022
Українські спортсменки завоювали 5 медалей на чемпіонаті Європи U-17 зі спортивної боротьби
Завтра свої медальні сутички проведуть їх партнерки по команді
16 червня 20:54
Анастасія Польська / Фото - UWWУ Бухаресті (Румунія) проходить чемпіонат Європи зі спортивної боротьби (греко-римська, вільна, жіноча) серед спортсменів до 17 років.
16 червня змагання почали представниці жіночого стилю.
Українка Анастасія Польська стала чемпіонкою Європи у ваговій категорії 43 кг.
Анастасія Задворна (49 кг), Аліна Пилипович (57 кг), Дар'я Костянтинова (65 кг) і Марія Зенкіна (73 кг) стали бронзовими призерами континентальної першості.
Відзначимо, що завтра, 16 червня, медальні сутички проведуть їх партнерки по команді.
Нагадаємо, збірна України U-17 з греко-римської боротьби посіла третє місце в загальнокомандному заліку на ЧЄ-2022.
Коментарі 0