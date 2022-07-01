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Вона не віддала жодного балу суперницям. Юлія Лесковець – чемпіонка Європи U-20 з жіночої боротьби

Марія Орлевич – срібний призер турніру в Римі, у Альбіни Рілля – бронза
Боротьба
12:22
Вона не віддала жодного балу суперницям. Юлія Лесковець – чемпіонка Європи U-20 з жіночої боротьби
Юлія Лесковець / Фото - UWW
У Римі (Італія) проходить чемпіонат Європи з трьох стилів боротьби (греко-римська, вільна та жіноча) серед спортсменів до 20-ти років.

Свої виступи на турнірі розпочала жіноча команда України.

Юлія Лесковець стала переможницею континентальної першості у ваговій категорії до 59 кг. Варто відзначити, що Юлія за весь старт не віддала жодного балу своїм суперницям, вигравши всі сутички із загальним рахунком – 40:0.

Марія Орлевич завоювала срібло у вазі до 76 кг. А в категорії до 55 кг Альбіна Рілля стала бронзовим призером турніру.

Відзначимо, що сьогодні в Римі свої медальні сутички проведуть Олександра Хоменець (фінал в 57 кг), Наталя Клівчуцкая (бронзовий фінал в 53 кг), Манола Скобельска (фінал в 65 кг), Ірина Заблоцька (фінал в 72 кг ) та Ірина Бондар (бронзовий фінал в 62 кг).

Нагадаємо, збірна України з греко-римської боротьби посіла третє місце в загальнокомандному заліку ЧЄ-2022.

Володимир Кириченко
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Теги

Збірна України (жіноча боротьба) Олександра Хоменец

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