Михайло Вишнивецький – чемпіон Європи U-20 з греко-римської боротьби. У Олега Халілова – бронза
Збірна України U-20 з греко-римської боротьби увійшла в топ-3 загальнокомандного заліку ЧЄ-2022
Підопічні Дзігасова та Мягкого завоювали одне золото та дві бронзи на турнірі в Римі
07:26
Михайло Вишнивецький та Артур Дзігасов / Фото - UWWУ Римі (Італія) проходить чемпіонат Європи за двома стилями боротьби (греко - римська та жіноча) серед спортсменів до 20-ти років.
Свої виступи на турнірі завершили українські «класики». Команда Артура Дзігасова та Євгена Мягкого завоювала три медалі – одне золото та дві бронзи.
В останній змагальний день бронзову медаль в скарбничку збірної України поклав Руслан Абдієв (вага до 82 кг).
Відзначимо, що в боротьбі за 3-е місце сутички програли Микола Гавричкін (вага до 55 кг) Мар'ян Голубовський (вага до 67 кг), Ірфан Мірзоєв (вага до 72 кг) та Юрій Дорогань (вага до 97 кг).
Таким чином, українська команда опинилася на третій позиції загальнокомандного заліку ЧЄ-2022.
Нагадаємо, у ваговій категорії до 130 кг уродженець Харкова Михайло Вишнивецкій став чемпіоном турніру. Олег Халілов виграв бронзу у вазі до 63 кг.
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