Збірна України U-20 з греко-римської боротьби увійшла в топ-3 загальнокомандного заліку ЧЄ-2022

Підопічні Дзігасова та Мягкого завоювали одне золото та дві бронзи на турнірі в Римі

Михайло Вишнивецький та Артур Дзігасов / Фото - UWW

У Римі (Італія) проходить чемпіонат Європи за двома стилями боротьби (греко - римська та жіноча) серед спортсменів до 20-ти років.Свої виступи на турнірі завершили українські «класики». Командатазавоювала три медалі – одне золото та дві бронзи.В останній змагальний день бронзову медаль в скарбничку збірної України поклав(вага до 82 кг).Відзначимо, що в боротьбі за 3-е місце сутички програли(вага до 55 кг)(вага до 67 кг),(вага до 72 кг) та(вага до 97 кг).Таким чином, українська команда опинилася на третій позиції загальнокомандного заліку ЧЄ-2022.Нагадаємо, у ваговій категорії до 130 кг уродженець Харковавиграв бронзу у вазі до 63 кг.