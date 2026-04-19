Борець вільного стилю Єгор Мурадьян продовжує впевнено заявляти про себе у спортивній спільноті Сполучених Штатів, демонструючи високий рівень підготовки та стабільні результати на престижних турнірах у Каліфорнії. Навесні 2026 року спортсмен здобув дві яскраві перемоги: 22 березня 2026 року посів 1 місце на турнірі Quicksilver Open у San Jose, California, а 4 квітня 2026 року став переможцем Earthquake Open у Hollister, California.

Обидві перемоги стали закономірним результатом системної та професійно вибудуваної підготовки, яку Єгор проходить у Лос-Анджелесі у спортивному комплексі Champions Sport Complex під керівництвом тренера Мартіна Берберяна.

Мартін Берберян є авторитетним фахівцем у сфері вільної боротьби. Під його керівництвом спортсмени неодноразово ставали переможцями та призерами національних першостей США, а також досягали високих результатів на міжнародному та світовому рівнях. Його багаторічний тренерський досвід, глибоке розуміння змагальної підготовки та вміння підводити спортсменів до найважливіших стартів в оптимальній формі є важливою складовою успіху його вихованців.

Коментуючи виступ Єгора Мурадьяна, Мартін Берберян зазначив:

«Ми тренуємося дуже наполегливо і ретельно розподіляли навантаження, щоб підійти до цих змагань у найкращих кондиціях. Єгор виконав велику роботу і продемонстрував високий рівень техніки, дисципліни та змагальної зібраності. Його результат – це наслідок серйозного ставлення до підготовки та справді професійного підходу».

Суттєву роль у розвитку спортсмена й надалі відіграє і його перший тренер з України – Валентин Русанов, який нині є головним тренером збірної України з вільної боротьби. Попри те, що Єгор зараз будує спортивну кар’єру у США, Русанов продовжує підтримувати з ним постійний зв’язок, беручи участь в оцінці фізичної готовності спортсмена та консультуючи його і чинного тренера з питань підготовки до змагань.

За словами Валентина Русанова:

«Я завжди перебуваю на зв’язку з Єгором, допомагаю оцінювати його фізичну підготовку та консультую його і його тренера в процесі підготовки до кожного старту. Єгор завжди вирізнявся високим рівнем професіоналізму, дисципліни та серйозним ставленням до справи. Це було помітно ще в Україні, де він неодноразово ставав переможцем і призером всеукраїнських та міжнародних змагань. Тому для мене зовсім не дивно, що, опинившись у США, він швидко адаптувався, набрав високий змагальний темп і почав перемагати на турнірах».

Особливої значущості цим результатам надає характер самих перемог: на обох турнірах Єгор Мурадьян завершив усі сутички достроково, не залишивши суперникам можливості нав’язати рівну боротьбу. Такий результат є наочним підтвердженням високого технічного рівня спортсмена, його відмінної функціональної готовності та вміння домінувати в поєдинках.

Виступи Єгора Мурадьяна підтверджують, що навіть після зміни країни та континенту спортсмен зумів не лише успішно адаптуватися до нового спортивного середовища, а й органічно влитися в конкурентну атмосферу Каліфорнії, продовживши рух траєкторією професійного зростання. Його впевнені перемоги на американських турнірах свідчать про те, що він володіє якостями спортсмена високого рівня, здатного досягати серйозних результатів і розвивати свою кар’єру вже у Сполучених Штатах.

На цьому етапі Єгор Мурадьян ставить перед собою амбітні цілі та має намір і надалі підкорювати нові спортивні вершини у США, підтверджуючи свій рівень на дедалі серйозніших змаганнях.