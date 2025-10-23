Олег Гончар

В Сербії український борець греко-римського стилю Єгор Якушенко став чемпіоном світу-2025 серед спортсменів до 23 років у ваговій категорії до 97 кг.

Фінал чемпіонату завершився перемогою українця над казахстанцем Юсуфом Мацієвим з рахунком 6:1.

Другу медаль для збірної України забезпечив Руслан Абдієв, який успішно пробився до фіналу в категорії до 82 кг.

