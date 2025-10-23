Єгор Якушенко здобув золото ЧС U-23 з греко-римської боротьби
Український борець переміг у фіналі представника Казахстану
близько 1 години тому
Єгор Якушенко / Фото: United World Wrestling
В Сербії український борець греко-римського стилю Єгор Якушенко став чемпіоном світу-2025 серед спортсменів до 23 років у ваговій категорії до 97 кг.
Фінал чемпіонату завершився перемогою українця над казахстанцем Юсуфом Мацієвим з рахунком 6:1.
Другу медаль для збірної України забезпечив Руслан Абдієв, який успішно пробився до фіналу в категорії до 82 кг.
Нагадаємо, дворазова чемпіонка Європи з України оголосила про вагітність.