Вона не віддала жодного балу суперницям. Юлія Лесковець – чемпіонка Європи U-20 з жіночої боротьби
Їм немає рівних на континенті. Збірна України U-20 з жіночох боротьби стала тріумфатором чемпіонату Європи
В останній змагальний день наші дівчата завоювали 3 золота та 2 бронзи
09:54
Збірна України U-20 з жіночої боротьби / Фото - FacebookУ Римі (Італія) проходить чемпіонат Європи з трьох стилів боротьби (греко - римська, вільна та жіноча) серед спортсменів до 20-ти років.
Свої виступи на турнірі завершила жіноча команда України.
В останній змагальний день відразу три українки стали чемпіонками континентальної першості.
Бронзовий призер дорослого ЧС-2021 Олександра Хоменець виграла золото у ваговій категорії до 57 кг, Манола Скобельска стала переможницею у вазі до 65 кг, а Ірина Заболоцька посіла перше місце в категорії до 72 кг.
Ще дві представниці України завоювали бронзові медалі: Наталя Клівчуцька (до 53 кг) та Ірина Бондар (до 62 кг).
Таким чином, збірна України знову не залишила своїм суперницям жодного шансу і виграла загальнокомандний залік ЧЄ-2022. У підсумку, наші спортсменки на континентальній першості завоювали 4 золота, 1 срібло та 3 бронзи.
Раніше чемпіонкою турніру стала Юлія Лесковець (до 59 кг), срібло виграла Марія Орлевич (до 76 кг), бронзу в скарбничку команди поклала Альбіна Рілля (до 55 кг).
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