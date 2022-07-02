Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
13:30
Телемагазин
13:25
Спідвей. Гран-прі. Етап 4. Тетеров (Німеччина)

Їм немає рівних на континенті. Збірна України U-20 з жіночох боротьби стала тріумфатором чемпіонату Європи

В останній змагальний день наші дівчата завоювали 3 золота та 2 бронзи
Боротьба
09:54
Їм немає рівних на континенті. Збірна України U-20 з жіночох боротьби стала тріумфатором чемпіонату Європи
Збірна України U-20 з жіночої боротьби / Фото - Facebook
У Римі (Італія) проходить чемпіонат Європи з трьох стилів боротьби (греко - римська, вільна та жіноча) серед спортсменів до 20-ти років.

Свої виступи на турнірі завершила жіноча команда України.

В останній змагальний день відразу три українки стали чемпіонками континентальної першості.

Бронзовий призер дорослого ЧС-2021 Олександра Хоменець виграла золото у ваговій категорії до 57 кг, Манола Скобельска стала переможницею у вазі до 65 кг, а Ірина Заболоцька посіла перше місце в категорії до 72 кг.

Ще дві представниці України завоювали бронзові медалі: Наталя Клівчуцька (до 53 кг) та Ірина Бондар (до 62 кг).

Таким чином, збірна України знову не залишила своїм суперницям жодного шансу і виграла загальнокомандний залік ЧЄ-2022. У підсумку, наші спортсменки на континентальній першості завоювали 4 золота, 1 срібло та 3 бронзи.

Раніше чемпіонкою турніру стала Юлія Лесковець (до 59 кг), срібло виграла Марія Орлевич (до 76 кг), бронзу в скарбничку команди поклала Альбіна Рілля (до 55 кг).
Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 1)

Теги

Олександра Хоменец Збірна України (жіноча боротьба)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Вона не віддала жодного балу суперницям. Юлія Лесковець – чемпіонка Європи U-20 з жіночої боротьби
Вона не віддала жодного балу суперницям. Юлія Лесковець – чемпіонка Європи U-20 з жіночої боротьби
Боротьба
01 липня 12:22
Не залишили нікому шансів. Збірна України з жіночої боротьби виграла загальнокомандний залік рейтингового турніру Matteo Pellicone
Не залишили нікому шансів. Збірна України з жіночої боротьби виграла загальнокомандний залік рейтингового турніру Matteo Pellicone
Боротьба
25 червня 07:27
Грушина-Акобія, Коляденко та Белінська – чемпіонки рейтингового турніру Matteo Pellicone
Грушина-Акобія, Коляденко та Белінська – чемпіонки рейтингового турніру Matteo Pellicone
Боротьба
23 червня 21:09
У кращих традиціях. Збірна України U-17 виграла медальний залік чемпіонату чемпіонату Європи-2022
У кращих традиціях. Збірна України U-17 виграла медальний залік чемпіонату чемпіонату Європи-2022
Боротьба
17 червня 21:21

Новини: Боротьба

Їм немає рівних на континенті. Збірна України U-20 з жіночох боротьби стала тріумфатором чемпіонату Європи
Їм немає рівних на континенті. Збірна України U-20 з жіночох боротьби стала тріумфатором чемпіонату Європи
09:54
Вона не віддала жодного балу суперницям. Юлія Лесковець – чемпіонка Європи U-20 з жіночої боротьби
Вона не віддала жодного балу суперницям. Юлія Лесковець – чемпіонка Європи U-20 з жіночої боротьби
01 липня 12:22
Збірна України U-20 з греко-римської боротьби увійшла в топ-3 загальнокомандного заліку ЧЄ-2022
Збірна України U-20 з греко-римської боротьби увійшла в топ-3 загальнокомандного заліку ЧЄ-2022
30 червня 07:26
Михайло Вишнивецький – чемпіон Європи U-20 з греко-римської боротьби. У Олега Халілова – бронза
Михайло Вишнивецький – чемпіон Європи U-20 з греко-римської боротьби. У Олега Халілова – бронза
28 червня 21:39
Насибов: «Цивільні люди, які просто хочуть жити, а замість цього вони біжать від російських ракет... 21 століття і наша реальність»
Насибов: «Цивільні люди, які просто хочуть жити, а замість цього вони біжать від російських ракет... 21 століття і наша реальність»
28 червня 18:11
Насібов: «Всі ті, хто підтримує брудний режим Путіна – ви справжнісінькі пі***аси»
Насібов: «Всі ті, хто підтримує брудний режим Путіна – ви справжнісінькі пі***аси»
27 червня 19:18
Михайлов – чемпіон рейтингового турніру Matteo Pellicone. У Арушаняна і Джелепа – срібло
Михайлов – чемпіон рейтингового турніру Matteo Pellicone. У Арушаняна і Джелепа – срібло
27 червня 07:26
Не залишили нікому шансів. Збірна України з жіночої боротьби виграла загальнокомандний залік рейтингового турніру Matteo Pellicone
Не залишили нікому шансів. Збірна України з жіночої боротьби виграла загальнокомандний залік рейтингового турніру Matteo Pellicone
25 червня 07:27
Грушина-Акобія, Коляденко та Белінська – чемпіонки рейтингового турніру Matteo Pellicone
Грушина-Акобія, Коляденко та Белінська – чемпіонки рейтингового турніру Matteo Pellicone
23 червня 21:09
Всі новини

Популярні новини

Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Бокс Професійний бокс
27 червня 10:20
13
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
Бокс Професійний бокс
27 червня 15:36
1
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
Бокс Професійний бокс
26 червня 07:46
Дружина Усика звернулася до росіян: «Горіть в пеклі, терористи. Помста буде жорсткою»
Дружина Усика звернулася до росіян: «Горіть в пеклі, терористи. Помста буде жорсткою»
Бокс Професійний бокс
27 червня 19:57
3
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Інші
28 червня 07:21
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Дзюдо
30 червня 09:55
Всі новини