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Збірна України з греко-римської боротьби прибула на збір в США. У складі команди Насібов та Беленюк

Підопічні Шацьких продовжують підготовку до чемпіонату світу-2022
Боротьба
19:22
Збірна України з греко-римської боротьби прибула на збір в США. У складі команди Насібов та Беленюк
Жан Беленюк / Фото - Facebook
Збірна України з греко-римської боротьби прибула до США для проходження навчально-тренувального збору, який є одним з етапів підготовки до ЧС-2022.

Раніше підопічні старшого тренера команди Володимира Шацьких провели підготовчий процес в Карпатах на базі в Заросляку.

Відзначимо, що в складі команди присутні всі лідери своїх вагових категорій, включаючи чемпіона Ігор в Токіо Жана Беленюка і срібного призера Олімпіади-2020 Парвіза Насібова.

Чемпіонат світу пройде 10-18 вересня в Белграді, Сербія.

Склад команди з греко-римської боротьби на ЧС-2022.


Володимир Кириченко
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Теги

Жан Беленюк Парвіз Насибов Володимир Шацьких Збірна України (греко-римська боротьба)

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