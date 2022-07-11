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Збірна України з греко-римської боротьби прибула на збір в США. У складі команди Насібов та Беленюк
Підопічні Шацьких продовжують підготовку до чемпіонату світу-2022
19:22
Жан Беленюк / Фото - FacebookЗбірна України з греко-римської боротьби прибула до США для проходження навчально-тренувального збору, який є одним з етапів підготовки до ЧС-2022.
Раніше підопічні старшого тренера команди Володимира Шацьких провели підготовчий процес в Карпатах на базі в Заросляку.
Відзначимо, що в складі команди присутні всі лідери своїх вагових категорій, включаючи чемпіона Ігор в Токіо Жана Беленюка і срібного призера Олімпіади-2020 Парвіза Насібова.
Чемпіонат світу пройде 10-18 вересня в Белграді, Сербія.
Склад команди з греко-римської боротьби на ЧС-2022.
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