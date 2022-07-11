Збірна України з греко-римської боротьби прибула на збір в США. У складі команди Насібов та Беленюк

Підопічні Шацьких продовжують підготовку до чемпіонату світу-2022

Жан Беленюк / Фото - Facebook

Збірна України з греко-римської боротьби прибула до США для проходження навчально-тренувального збору, який є одним з етапів підготовки до ЧС-2022.Раніше підопічні старшого тренера командипровели підготовчий процес в Карпатах на базі в Заросляку.Відзначимо, що в складі команди присутні всі лідери своїх вагових категорій, включаючи чемпіона Ігор в Токіоі срібного призера Олімпіади-2020Чемпіонат світу пройде 10-18 вересня в Белграді, Сербія.