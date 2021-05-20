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«Барком-Кажаны» в 2022 году будут выступать в Плюс Лиге. Вспоминаем, кто еще покидал свое национальное «гнездышко»

Собрали для вас 5 клубов за последние 10 лет и на языке цифр показываем, какого прогресса коллективы сумели достичь
Волейбол
20 мая 14:20
«Барком-Кажаны» в 2022 году будут выступать в Плюс Лиге. Вспоминаем, кто еще покидал свое национальное «гнездышко»
История
«Барком-Кажаны» стали чемпионами Украины / Фото: kazhany.lviv.ua

«Барком-Кажаны» в сезоне 2022-2023 будут выступать в Плюс Лиге. Новость, которой 19 мая львовский клуб взбудоражил украинскую волейбольную общественность. Нельзя сказать, что это стало неожиданностью. Интерес к более конкурентной польской лиге «Барком» проявлял еще в прошлом году. И не странно, ведь в этом году именно польская «Закса» стала триумфатором Лиги чемпионов. В 2020 году вторым коллективом, который закроет 16-ю квоту в чемпионате Польши, рассматривался чемпион Бундеслиги «Берлин-Ресайклинг». Только вот после этого был почти год молчания, и все стали об этом забывать.

Это уже не первый случай, когда в поисках более сильного чемпионата коллектив, хоть и частично, но все же покидает чемпионат своей страны. Все как один говорят о том, что в более конкурентном чемпионате проще и быстрее развиваться игрокам, да и на пользу национальной сборной это тоже пойдет. Так давайте же попробуем разобраться, как менялись результаты клубов после перехода в новый чемпионат и чего добивались национальные сборные после перехода ведущих команд в более конкурентную среду.

Украина

«Локомотив» Харьков

Самый титулованный коллектив независимой Украины. Харьковчане с 2011 по 2014 года выступал в чемпионате России. Как и планируют «Барком-Кажаны», тогда коллектив из Харькова в «регулярке» выступал в российском чемпионате, а в Украину возвращался уже на серию плей-офф.

С 2010 по 2015 «Локомотив» неизменно становился чемпионом Украины.

Чемпионат России: 7-8 место (11-12), 9-16 (12-13). В сезоне 13-14 харьковчане снялись по ходу турнира.

Еврокубки: Кубок ЕКВ 1/8 финала (10-11), ЕКВ 1/16 финала – Кубок Вызова 1/4 финала (11-12), ЕКВ 1/2 (12-13), ЕКВ 1/16 финала – Кубок Вызова 1/16 финала (13-14), ЕКВ 1/8 финала (14-15).

Сборная Украины: С 2009 по 2017 Украина не выходила на чемпионат Европы (16 команд). На Евро-2019 Украина пробилась через квалификацию и завершила выступление на стадии четвертьфинала (24 команды).

Коллектив почти полностью состоял из украинцев (не более двух легионеров), на основе которых строился состав сборной Украины.

Если судить строго по результатам, то явный прогресс от игр в более конкурентной лиге не заметен. Уже в концовке 2010-х Харьковская железная дорога прекратила финансирование «Локомотива», и началось падение великого украинского клуба, которое завершилось вылетом в Высшую лигу в 2021.

Фото: loko.in.ua

Беларусь

«Строитель» Минск и «Шахтер» Солигорск

Два коллектива из Беларуси, которые выступали в чемпионате России поочередно. В сезоне 2011-2012 «Строитель» вошел в 16 команд российского чемпионата. А в двух следующих сезонах Беларусь представлял уже «Шахтер».

С 2009 по 2016 год в чемпионате Беларуси была гегемония «Строителя».

Чемпионат России: 9-16 (11-12).

Кубок Вызова: 2010/11, 2011/12 – 1/8 финала, 2012/13, 2013/14 – 1/4 финала, 2014/15 полуфинал.

С 2017 года «Шахтер» провел смену лидера чемпионата и является действующим чемпионом страны.

Чемпионат России: 9-16 место (12-13), 15 место регулярного чемпионата.

Еврокубки: Кубок Вызова 1/8 финала (13/14), Кубок Вызова 1/16 финала (16/17)

Сборная Беларуси: Евро-2009-11 – не выходила (16 команд), Евро-2013-2015 – 13-16 (16 команд), Евро-2017 – не выходила (16 команд), Евро-2019 – 21-24 (24 команды).

В коллективах присутствовали до трех легионеров. Большинство игроков сборной были представлены игроками данных коллективов.

Во времена участия в чемпионате России впервые в истории Беларусь пробилась в топ-16 команд континента. И если результаты сборной после отказа от выступления в российском чемпионате немного ухудшились, то вот на клубном уровне была заработана квота в Лигу чемпионов, а в коронавирусной ЛЧ-2021 «Строитель» и «Шахтер» вместе выступили в квалификации к самому престижному европейскому турниру.

Напомним, что в 2020 году «Барком-Кажаны», «Житичи» от Украины, а также «Строитель» и «Шахтер» от Беларуси создали турнир «Лига четырех».

Фото: shahta.by

Австрия (Германия)

«Тироль» Инсбрук («Хипо Тироль Альпенволейс» Хахинг)

Единственный клуб в списке, который пошел ва-банк. С 2014 по 2017 года «Тироль» выиграл четыре чемпионата кряду. В отсутствии конкуренции на внутренней арене команда пошла на решительный шаг – коллектив расформировался и был создан на базе немецкого клуба «Унтерхахинг».

Часть матчей Бундеслиги команда проводила в Австрии, остальные – в Германии. Кстати, в 2020 году «Барком-Кажаны» лично могли оценить уровень немецкого коллектива. В 1/8 финала Кубка ЕКВ львовяне уступили 0:2 по сумме двух матчей.

Чемпионат Германии: полуфинал (17-18), бронза (18-19), сезон 2019-2020 не был завершен из-за коронавируса.

Кубок ЕКВ: 1/16 финала (16-17), 1/8 финала (17-18), 1/4 финала (18-19).

Сборная Австрии: Единственный раз в 21-м веке Австрия выступила на чемпионате Европы-2011, когда была одной из стран-хозяек континентального первенства.

В 2017 году в заявке «Тироля» лишь пять игроков было из Австрии. В 2020 количество австрийцев уменьшилось до двух.

В 2020 году клуб не сумел справиться с финансовыми трудностями, связанными с пандемией коронавируса и был расформирован. На сезон 2020-2021 «Тироль» вернулся в Австрию и был заявлен во вторую национальную лигу, в которой завоевал чемпионство.

Фото: cev.eu

Беларусь

«Минчанка» Минск

Первый представитель женского волейбола – единственный действующий участник иностранного чемпионата. Начиная с 2018 года белоруски выступают в Российской Суперлиге.

С 2016 являются чемпионками Беларуси.

Чемпионат России: 10 место (18-19), (19-20), 5 место (20-21).

Еврокубки: Лига чемпионов 3-й раунд, Кубок ЕКВ – финал (17-18), Лига чемпионов – групповой этап (16-20 место в сезоне 2018-19), Кубок ЕКВ 1/4 финала (19-20), Лига чемпионов второй раунд (пропуск из-за коронавируса), Кубок ЕКВ 1/8 финала (20-21).

Сборная Беларуси: Евро-2015 – 9-12 место (16 команд), Евро-2017 – четвертьфинал (16 команд), Евро-2019 – 21-24 место (24 команды).

После замечательных выступлений в 2015 и 2017 году на чемпионате Европы-2019 белоруски провалились в довольно равной группе.

На Евроволей-2021 представительницы Беларуси отобрались, так что скоро узнаем, смогут ли они улучшить результат в сравнении последним континентальным первенством, как они сделали в последнем чемпионате России – и это при двух эпидемиях коронавируса, которые не дали сыграть в Лиге чемпионов и не давали набрать форму по ходу сезона.

Фото: vc.minsk

Как можно заметить, моментального прогресса в уровне игры и результатах ожидать вряд ли следует. Важным фактором является и то, какие условия нужно будет выполнить для возможности выступления в Плюс Лиге. Неспроста в прошлом году «Кажаны» пытались подписать польского диагонального из «Верва Варшавы».

Если «Барком-Кажаны» переймут лучшее от чемпионата Польши (развитие молодежи, тренерские курсы, развитие интереса к волейболу через медиа пространство), то вряд ли это станет хуже для украинского волейбола. Наша страна всегда славилась большим количеством игроков высокого уровня и если будут созданы хорошие условия для комфортного развития, то отток перспективной молодежи точно уменьшится.

Олег Шумейко-младший
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Барком-Кажаны Локомотив Харьков чемпионат Европы-2021 по волейболу

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