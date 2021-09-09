В группе сборной Украины на чемпионате Европы определился последний участник плей-офф от секстета А
Чемпион Европы: «Сборная Украины боеспособная и навяжет борьбу российским волейболистам»
Фомин считает, что Россия может столкнуться с проблемами
14:49
Дмитрий Фомин / Фото: ВК АСК
Чемпион Европы Дмитрий Фомин поделился ожиданиями от матча 1/8 финала плей-офф Евроволей-2021 между сборными Украины и России:
Со спортивной точки зрения, если взять всех наших игроков и спортсменов Украины, то мы сильнее. А вот как мы сыграем, сложно сказать, потому что команда Украины на сегодняшний день достаточно боеспособная и может дать нам бой.
Польша их победила, а вот с Сербией был натянутый матч – практически каждый сет на больше-меньше. Судя по тому, что наша команда сейчас еще не набрала форму, могут быть варианты. Если мы не выйдем не то что на пик, а просто на свою форму, у нас могут быть проблемы.
Фомин не понаслышке знает об уровне украинских волейболистов. В прошлом сезоне АСК, директором которого является Дмитрий, во многом благодаря шикарной игре диагонального сборной Украины Дмитрия Виецкого впервые в истории вышел в плей-офф Суперлиги.
Напомним, что на Олимпиаде-2020 Россия стала вице-чемпионом.
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