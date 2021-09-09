Чемпион Европы: «Сборная Украины боеспособная и навяжет борьбу российским волейболистам»

Дмитрий Фомин / Фото: ВК АСК

Чемпион Европы Дмитрий Фомин поделился ожиданиями от матча 1/8 финала плей-офф Евроволей-2021 между сборными Украины и России:



Польша их победила, а вот с Сербией был натянутый матч – практически каждый сет на больше-меньше. Судя по тому, что наша команда сейчас еще не набрала форму, могут быть варианты. Если мы не выйдем не то что на пик, а просто на свою форму, у нас могут быть проблемы.