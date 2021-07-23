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Чешская пара по пляжному волейболу пропустит Олимпийские игры-2020 из-за COVID-19
Германова и Слукова не смогут принять участие в соревнованиях
13:25
Фото: facebook.com/slukovahermannova
Спорсменки из Чехии Барбара Германова и Маркета Слукова не выступят на Олимпиаде-2020 в пляжном волейболе, сообщает пресс-служба оргкомитета Олимпийских игр.
Пара не примет участие в турнире из-за коронавируса. Все остальные матчи в группе F пройдут по расписанию. Отметим, что пляжный волейболист Ондржей Перушич также получил положительный тест на COVID-19.
Напомним, что американский пляжник Тэйлор Крэбб также пропустит Игры из-за коронавирусной инфекции.
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