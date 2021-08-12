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Емельянчик и Попов проиграли стартовый матч на чемпионате Европы

У украинской пары еще остались шансы на плей-офф
Волейбол
11:31
Емельянчик и Попов проиграли стартовый матч на чемпионате Европы
Фото: cev.eu

В Вене проходит чемпионат Европы по пляжному волейболу.

Единственная украинская пара у мужчин – Владислав Емельянчик/Сергей Попов проиграли свой стартовый матч группы С полякам Кантор/Лосяк – 0:2 (11:21, 18:21).

На первое место в квартете украинцы уже не претендуют, но в плей-офф еще попасть могут. Для этого им необходимо выиграть следующий матч, который состоится позже, сегодня, 12 августа.

Напомним, сестры Махно с первого места вышли во второй этап чемпионата Европы.

Сергей Остапенко
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