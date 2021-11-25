Главный тренер чемпиона России выделил ключевых игроков «Прометея»

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Главный тренер «Локомотива» Андрей Воронков в интервью пресс-службе «Прометея» подвел итоги первого матча группы A Лиги чемпионов:



Здесь результатом довольны, но недовольны качеством игры. В простейших ситуациях допускали ошибки, особенно на приеме. Это не наша игра в этом элементе, мы можем значительно лучше. Тактически отработали правильно, используя слабы места у команды противника. Это дало нам определенные бонусы.

Безусловно, есть в «Прометее» игроки, которые привлекают внимание. Это диагональный игрок (Хэйди Казанова), Нася Димитрова (центральная) и связующая (Лора Китипова), конечно же. Сейчас группа на начальном этапе, только первые игры. Все команды будут добавлять.