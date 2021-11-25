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Главный тренер чемпиона России выделил ключевых игроков «Прометея»

Воронков прокомментировал результат первого матча группового этапа
Волейбол
25 ноября 16:49
Главный тренер чемпиона России выделил ключевых игроков «Прометея»
Фото: cev.eu

Главный тренер «Локомотива» Андрей Воронков в интервью пресс-службе «Прометея» подвел итоги первого матча группы A Лиги чемпионов:

Если смотреть по статистике, да и вообще по игре в целом, то мы достаточно много боролись сами с собой. «Прометею» есть куда добавлять, потенциал имеется. А нам надо играть значительно чище.

Здесь результатом довольны, но недовольны качеством игры. В простейших ситуациях допускали ошибки, особенно на приеме. Это не наша игра в этом элементе, мы можем значительно лучше. Тактически отработали правильно, используя слабы места у команды противника. Это дало нам определенные бонусы.

Безусловно, есть в «Прометее» игроки, которые привлекают внимание. Это диагональный игрок (Хэйди Казанова), Нася Димитрова (центральная) и связующая (Лора Китипова), конечно же. Сейчас группа на начальном этапе, только первые игры. Все команды будут добавлять.

Турнирная таблица квартета А: 

1. «Локомотив» – 3 очка (1 матч)

2. «Девелопрес» – 2 (1)

3. «Дрезднер» – 1 (1) 

4. «Прометей» – 0 (1)

Ранее «Прометей» подписал контракт с американкой Анае Адорой.

Олег Шумейко-младший
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