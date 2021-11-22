Главный тренер «Прометея» поделился мнением о дебюте в групповом этапе Лиги чемпионов с лучшей командой России

Иван Петков / Фото: cev.eu

Главный тренер «Прометея» Иван Петков в интервью пресс-службе клуба рассказал о предстоящем матче в групповом этапе Лиге чемпионов с победителем прошлогоднего розыгрыша российской Суперлиги «Локомотивом»:



«Локомотив» – чемпион России. Команда хорошо организована, с качественными волейболистками, которые постоянно играют в еврокубках. А опыт тут имеет значение. Надеюсь, что матч будет интересным.

Можно говорить, что «Локомотив» – фаворит, но у всех есть шансы. Мы работаем каждый день, чтобы получить свой шанс.