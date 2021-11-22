Матчи ЛЧ украинского «Прометея» против российского «Локомотива» пройдут на нейтральной территории
Главный тренер «Прометея» поделился мнением о дебюте в групповом этапе Лиги чемпионов с лучшей командой России
Петков – об игре с «Локомотивом»
22 ноября 16:48
Иван Петков / Фото: cev.eu
Главный тренер «Прометея» Иван Петков в интервью пресс-службе
клуба рассказал о предстоящем матче в групповом этапе Лиге чемпионов с победителем прошлогоднего розыгрыша российской Суперлиги «Локомотивом»:
В Лиге чемпионов выступают сильнейшие клубы Европы, и «Локомотив» является одним из них. Понятно, что перед еврокубковой встречей с россиянками нам хотелось бы встретиться с соперниками выше классом.
«Локомотив» – чемпион России. Команда хорошо организована, с качественными волейболистками, которые постоянно играют в еврокубках. А опыт тут имеет значение. Надеюсь, что матч будет интересным.
Можно говорить, что «Локомотив» – фаворит, но у всех есть шансы. Мы работаем каждый день, чтобы получить свой шанс.
Напомним, что встреча пройдет на нейтральной территории.
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