Италия выиграла в пятисетовом триллере и стала чемпионом Европы

Фото: cev.eu

Сборная Италии – победитель чемпионата Европы-2021 по волейболу.



В финале Евроволей итальянцы в сумасшедшем пятисетовом поединке добыли победу над Словенией. Словенцы вели 2:1 по партиям, и неплохо начали четвертую. Но растеряв преимущество, они позволили итальянцам перевести матч на тай-брейк. Там состоялось повторение предыдущего сета – вновь лучше начали словенцы, а итальянцы сумели переломить и выиграть сет, а с ним и главный матч чемпионата Европы. Отметим, что у женщин лучшей командой чемпионата Европы также стала Италия. А словенцы вновь с серебром – также, как в 2015-м и 2019-м.

Следует отметить диагонального Юри Романо, который выйдя со скамейки в середине четвертой партии, сумел заработать 11 очков – 2 эйса и невероятные 9 из 10 в атаке. Лучшим бомбардиром матча с 21-м пунктом стал итальянский доигровщик Даниэль Лавиа.

Чемпионат Европы. Финал

Словения – Италия 2:3 (25:22, 20:25, 25:20, 20:25, 11:15)

Сумасшедший розыгрыш в третьей партии.

What a dive and #superspike by Toncek Stern! Amazing rally one of many in the #EuroVolleyM gold medal match - who will triumph today Slovenia or Italy?

Watch live on https://t.co/35InljpTyP!
@SloVolley @Federvolley pic.twitter.com/e8Js5hl5he