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Италия выиграла в пятисетовом триллере и стала чемпионом Европы

Словения в третий раз за 8 лет стала вице-чемпионом континентального форума
Волейбол
00:47
Италия выиграла в пятисетовом триллере и стала чемпионом Европы
Фото: cev.eu

Сборная Италии – победитель чемпионата Европы-2021 по волейболу.

В финале Евроволей итальянцы в сумасшедшем пятисетовом поединке добыли победу над Словенией. Словенцы вели 2:1 по партиям, и неплохо начали четвертую. Но растеряв преимущество, они позволили итальянцам перевести матч на тай-брейк. Там состоялось повторение предыдущего сета – вновь лучше начали словенцы, а итальянцы сумели переломить и выиграть сет, а с ним и главный матч чемпионата Европы. Отметим, что у женщин лучшей командой чемпионата Европы также стала Италия. А словенцы вновь с серебром – также, как в 2015-м и 2019-м.

Следует отметить диагонального Юри Романо, который выйдя со скамейки в середине четвертой партии, сумел заработать 11 очков – 2 эйса и невероятные 9 из 10 в атаке. Лучшим бомбардиром матча с 21-м пунктом стал итальянский доигровщик Даниэль Лавиа.

Чемпионат Европы. Финал

Словения – Италия 2:3 (25:22, 20:25, 25:20, 20:25, 11:15)

Сумасшедший розыгрыш в третьей партии.

Третьими на домашнем Евроволей стали чемпионы мира сборная Польши.

Олег Шумейко-младший
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