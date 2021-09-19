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Италия вышла в финал чемпионата Европы по волейболу

Итальянцы одержали уверенную победу над сборной Сербии
Волейбол
07:55
Италия вышла в финал чемпионата Европы по волейболу
Фото: twitter.com

Сборная Италии уверенно обыграла команду Сербии (3:1) в матче полуфинала чемпионата Европы по волейболу среди мужчин.

Счет в партиях – 29:27, 25:22, 23:25, 25:18 в пользу итальянцев. В финале они сыграют против сборной Словении, которая ранее в четырех партиях победила сборную Польши.

Финальный матч состоится 19 сентября и начнется в 21.30 по московскому времени. В этот же день в 18.30 Польша и Сербия начнут матч за третье место.

Чемпионат Европы. Мужчины. Полуфинал

Сербия – Италия – 1:3 (27:29, 22:25, 25:23, 18:25)

Сборная Италии в четвертьфинале обыграла в трех партиях команду Германии.

Рене Тер Велде
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Теги

сборная Сербии (волейбол)

Комментарии 1

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19 сентября 2021г. 13:41
Чому у пана Колесникова тільки московський час ?
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