Лучшие команды Украины сразятся за Суперкубок. Трансляции на XSPORT и XSPORT+

26 ноября пройдут полуфинальные встречи, а 27 – матч за трофей

Фото: пресс-служба Эпицентра

Сегодня, 26 ноября, пройдут полуфинальные матчи Суперкубка Украины.



Впервые в Украине данный трофей оспорят четыре коллектива. В первом матче жребий свел финалистов прошлогоднего «золотого» матча Суперлиги «Барком-Кажаны» и «Эпицентр-Подоляне», а во второй встрече сойдутся «Житычи» и «Юракадемия». Трансляции матчей пройдут на телеканалах XSPORT и XSPORT+, а также портале XSPORT.ua. Начало – 15:00 и 18:00.

Отметим, что в текущем регулярном чемпионате Украины «Эпицентр», «Барком» и «Житычи» занимают три первых места в турнирной таблице. «Юракадемия» располагается на шестой строчке, но харьковчане сыграли на две игры меньше.



Напомним, что «Юракадемия» завершила выступления в Кубке Вызова, а «Подоляне» без борьбы прошли в 1/16 финала еврокубка.