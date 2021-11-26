Лучшие команды Украины сразятся за Суперкубок. Трансляции на XSPORT и XSPORT+
Сегодня, 26 ноября, пройдут полуфинальные матчи Суперкубка Украины.
Впервые в Украине данный трофей оспорят четыре коллектива. В первом матче жребий свел финалистов прошлогоднего «золотого» матча Суперлиги «Барком-Кажаны» и «Эпицентр-Подоляне», а во второй встрече сойдутся «Житычи» и «Юракадемия». Трансляции матчей пройдут на телеканалах XSPORT и XSPORT+, а также портале XSPORT.ua. Начало – 15:00 и 18:00.
Отметим, что в текущем регулярном чемпионате Украины «Эпицентр», «Барком» и «Житычи» занимают три первых места в турнирной таблице. «Юракадемия» располагается на шестой строчке, но харьковчане сыграли на две игры меньше.
Напомним, что «Юракадемия» завершила выступления в Кубке Вызова, а «Подоляне» без борьбы прошли в 1/16 финала еврокубка.
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