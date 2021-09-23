Плотницкий: «Медаль чемпионата Европы – наша общая цель, такой же она и остается»

Капитан сборной Украины – о выступлении на Евроволей-2021

Фото: eurovolley.cev.eu

Капитан сборной Украины Олег Плотницкий ответил на вопросы, касающиеся выступления национальной команды на Евроволей-2021.

Какой матч на этом чемпионате выдался лучшим?

Думаю, наиболее качественной в нашем исполнении была игра против Бельгии.

Дмитрий Теременко в интервью говорил, что цель – медали. Это было просто настройки игроков или цели, которые ставил тренерский штаб?

Это была наша общая цель, такой же она и остается. С первых дней подготовки мы все вместе работали только для этого.

Матч с россиянами был принципиальный? Чувствовали в нем поддержку трибун, на чьей стороне были трибуны?

Матч с Россией априори принципиальный. Но, опять же повторюсь, мы больше думали о том, что нам нужно добраться до полуфинала! Поддержка трибун была на нашей стороне, довольно много было украинских флагов и людей из Украины на трибунах, которые на протяжении всего матча нас поддерживали. Огромное спасибо за это им, а также тем, кто поддерживал нас у экранов своих телевизоров и смотрел через Интернет. Поддержка была очень ощутимой, было заметно, что за нашей сборной следят еще больше людей, чем на предыдущем Евро. И это круто! Болельщикам хочу сказать, что мы как команда пытались их всегда радовать и отдавали все свои силы. Возможно, результат не удовлетворил всех наших болельщиков, но, надеюсь, они понимают, что и мы не слишком счастливы от того, что покинули так рано этот чемпионат. Еще раз спасибо всем, кто с нами оставался до последнего и верил в нас, уверен: мы вернемся сильнее и, как говорит наш президент Федерации, нас всех ждут большие дела.

Напомним, Украина с третьего места вышла в плей-офф из сложной группы с будущими полуфиналистами турнира Сербией и Польшей, однако в 1/8-й финала уступила России.