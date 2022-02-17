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Плотницкий с «Перуджей» не отдал ни единого сета за весь групповой этап Лиги чемпионов

В последнем матче перед плей-офф «дьяволы» оформили «сухарь» с «Фенербахче»
Волейбол
10:57
Плотницкий с «Перуджей» не отдал ни единого сета за весь групповой этап Лиги чемпионов
Фото: Twitter

В квартете E волейбольной Лиги чемпионов завершились все матчи группового этапа Лиги чемпионов.

«Перуджа» выиграла шестой матч кряду «всухую», не оставив шансов «Фенербахче». Капитан сборной Украины Олег Плотницкий в первых сетах выходил на замену, а на третью партию вышел в старте. Доигровщик набил 8 очков – 5 из семи в атаке, 2 эйсами и одно на блоке.

Жеребьевка плей-офф пройдет 18 февраля. Перуджа будет находится в первой корзине.

Лига чемпионов. Группа E. 6-й тур

«Перуджа» – «Фенербахче» 3:0 (25:17, 25:21, 25:17)

Напомним, что Плотницкий продлил контракт с «Перуджей».

Олег Шумейко-младший
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