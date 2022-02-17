Плотницкий с «Перуджей» завоевал победу над триумфаторами еврокубка
Плотницкий с «Перуджей» не отдал ни единого сета за весь групповой этап Лиги чемпионов
В последнем матче перед плей-офф «дьяволы» оформили «сухарь» с «Фенербахче»
10:57
Фото: Twitter
В квартете E волейбольной Лиги чемпионов завершились все матчи группового этапа Лиги чемпионов.
«Перуджа» выиграла шестой матч кряду «всухую», не оставив шансов «Фенербахче». Капитан сборной Украины Олег Плотницкий в первых сетах выходил на замену, а на третью партию вышел в старте. Доигровщик набил 8 очков – 5 из семи в атаке, 2 эйсами и одно на блоке.
Жеребьевка плей-офф пройдет 18 февраля. Перуджа будет находится в первой корзине.
Лига чемпионов. Группа E. 6-й тур
«Перуджа» – «Фенербахче» 3:0 (25:17, 25:21, 25:17)
Напомним, что Плотницкий продлил контракт с «Перуджей».
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