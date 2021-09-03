Связующий сборной Украины: «Как только начали действовать раскованно, все пошло как надо»

Сборная Украины после матча с Грецией / Фото: cev.eu

Связующий сборной Украины Виталий Щитков подвел итоги первого матча чемпионата Европы, в котором украинцы на тай-брейке дожали греков:



Не ожидали такой стабильной подачи от них.

Как только перестали думать о конечном результате и желании победить, стали действовать более раскованно, больше рисковать на подаче и просто наслаждаться игрой. И все пошло как надо!

Когда действуешь как одна команда, друг за друга, тогда и силы появляются. Все помогают друг другу, могут взять на себя ответственность, и тогда это добавляет уверенности и сил.