Сборная Украины спаслась с 1:2 по партиям и добыла победу на старте чемпионата Европы
Связующий сборной Украины: «Как только начали действовать раскованно, все пошло как надо»
Щитков прокомментировал результат первого матча на чемпионате Европы
3 сентября 12:53
Сборная Украины после матча с Грецией / Фото: cev.eu
Связующий сборной Украины Виталий Щитков подвел итоги первого матча чемпионата Европы, в котором украинцы на тай-брейке дожали греков:
В начале матча все было хорошо, у всех было хорошее настроение. Все понимали, что мы уже на чемпионате Европы! Возможно, недооценили соперника. Та и греки начали отлично подавать и забивать все мячи, которые достали в защите.
Не ожидали такой стабильной подачи от них.
Как только перестали думать о конечном результате и желании победить, стали действовать более раскованно, больше рисковать на подаче и просто наслаждаться игрой. И все пошло как надо!
Когда действуешь как одна команда, друг за друга, тогда и силы появляются. Все помогают друг другу, могут взять на себя ответственность, и тогда это добавляет уверенности и сил.