Шествие по «Группе смерти». Сегодня начинается чемпионат Европы для сборной Украины

Матчи мужского Евроволей-2021 смотрите на телеканалах XSPORT, XSPORT+ и портале XSPORT.ua

Превью

Фото: Артем Лавренчук



Фото: Артем Лавренчук

1 сентября стартовал мужской чемпионат Европы по волейболу. А уже сегодня, 2 сентября, дебютный матч Евроволей-2021 проведет и сборная Украины.



Украинцы попали в «Группу смерти». В секстете A собрались три из четырех лучших команд рейтинга ЕКВ (правда, о его репрезентативности можно спорить). Так или иначе действующие чемпионы мира Польша и чемпионы Европы Сербия – уже неплохая вывеска. Учитывая еще и тот факт, что обе команды были на подиуме в прошлом розыгрыше турнира.

Также есть крепкая Бельгия, матчи с которой уже становятся частым явлением – как в плей-офф континентального первенства, так и в «Финале четырех» Золотой Евролиги-2021 украинцам удалось завершить матч в качестве победителей. Две оставшиеся команды пробились через квалификацию – Португалия с 6-ю победами выиграла группу G, а Греция, обменявшись победами с Черногорией, стала второй в квартете F.

Дебютным матчем Евроволей-2021 для Украины станет матч с Грецией. Греки являются одним из аутсайдеров группы, но важно не допустить недооценки соперника и добыть уверенную победу на старте чемпионата Европы.

Во втором матче украинцам предстоит сражение с действующими чемпионами. И именно это слово описывает последние матчи Украины с Сербией лучше всего – 5 сетов в четвертьфинале чемпионата Европы-2019 и тот же тай-брейк на Кубке Хортицы, в котором решалась судьба трофея. И если в 2019-м году победу праздновали сербы, то менее двух недель назад викторию завоевали украинцы.

Фото: Артем Лавренчук

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В третьем матче группового этапа украинцам будет противостоять Португалия. И пусть статистика личных встреч не в нашу пользу – поражения 0:3 на чемпионате Европы-2005 и 2:3 в первой стадии отбора на Олимпиаду-2012 – но с того времени прошло много лет. Уровень нашей команды стал выше, и кажется, удастся добыть первую победу в очных противостояниях.

Одним из важнейших матчей станет встреча четвертого тура с Бельгией. Вероятно, именно результат этой игры станет решающим в борьбе за третью строчку группы A, а с ней и выходом на вторую команду секстета C. Задел для удачного выступления есть – в полуфинале Золотой Евролиги-2021 украинцы «всухую» обыграли хозяев площадки. В том матче из-за 9-метровой линии феерил капитан сборной Украины Олег Плотнцикий – 9 (!) эйсов за три сета. Да и в общекомандной игре украинцы выглядели получше.

Фото: cev.eu

На прошлом чемпионате Европы мы также встречались с Польшей в группе. Тогда фавориты турнира камня не камне не оставили от сборной Украины (3:0 (25:17, 26:16, 25:15)). Как и на минувшем континентальном форуме, матч с поляками для украинцев станет последним в группе. Вероятно, к тому времени вопрос о выходе в плей-офф от результата этой игры зависеть не должен. И это хорошо – ведь Польша после провала на Олимпиаде-2020 (а для них четвертьфинал Токио-2020 рассматривается именно так) на своей площадке будет крушить.

Состав сборной Украины на чемпионат Европы-2021:

Связующие: Владислав Диденко, Виталий Щитков.

Диагональные: Дмитрий Виецкий, Владимир Сидоренко

Доигровщики: Олег Плотницкий, Ян Ерещенко, Илья Ковалев, Тимофей Полуян.

Центральные блокирующие: Юрий Семенюк, Максим Дрозд, Владимир Остапенко, Дмитрий Теременко

Либеро: Денис Фомин, Горден Брова.

Фото: facebook.com/fvu.in.ua

Расписание матче Украины в группе A:

2 сентября Греция – Украина. Начало – в 15:25;

3 сентября Украина – Сербия. Начало – в 21:30;

5 сентября Португалия – Украина. Начало – в 18:30;

7 сентября Украина – Бельгия. Начало – в 21:30;

8 сентября Польша – Украина. Начало – в 18:30.

Трансляции 25-и самых захватывающих матчей чемпионата Европы смотрите на телеканалах XSPORT и XSPORT+. Все игры сборной Украины пройдут на телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua.