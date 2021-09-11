Только не футбол. Последние встречи Украины и России в командных видах спорта

Волейбольное противостояние смотрите в прямом эфире на XSPORT

История

Сборная Украины поборется с Россией за выход в четвертьфинал Евроволлей / Фото - eurovolley.cev.eu

В субботу, 11 сентября, сборные Украины и России сыграют между собой в 1/8 финала волейбольного чемпионата Европы среди мужчин.

В последнее время командные встречи на топ-уровне между российской и украинской сборной – довольно редкое явление. И этому есть понятное объяснение – напряжение между странами из-за политической ситуации не спадает. В некоторых видах спорта сборные и клубы, представляющие страны, разводятся по разным группам и парам, чтобы не провоцировать скандалы. К примеру, национальные команды России и Украины по футболу в последний раз пересекались более 20 лет назад – в 1999 году.

Кроме того, нередки случаи, когда национальные федерации разных видов спорта в Украине не пускали свои команды на турниры, если они проводились на территории Российской Федерации. Однако, до того, что сейчас есть в отношениях Израиля и большинства арабских стран еще далеко.

Расписание небольших турниров либо же турниров в непопулярных видах спорта такого ажиотажа не вызывают. Вот и по поводу волейбольного противостояния, за небольшими исключениями, никаких высказываний, помимо спортивных попросту нет. Ленты в соцсетях молчат и не разогревают матч. Если бы о надвигающейся футбольной встрече, да еще и на чемпионате Европы, знал бы каждый столб на улице, но о волейбольной игре что-то слышали только очень посвященные люди.

Более того, многим покажется странным, но в большинстве даже командных видах спорта сборные Украины и России играют постоянно даже после начала войны. В том числе, несколько встреч были проведены и за последние пару лет.

9 сентября 2021 года, то есть, позавчера, женские сборные России и Украины играли в Суперфинале Евролиги по пляжному футболу. Игра закончилась победой россиянок со счетом 4:2.

В 2017 году на чемпионате Европы по волейболу, так же как и мужчины сейчас, встречались девушки. Россиянки выиграли на тай-брейке 3:2.

В ноябре прошлого года мужские сборные Украины и России играли в одной отборочной группе на чемпионат Европы по гандболу-2022. Тогда матчи решили перенести в Минск. Первая встреча закончилась ничьей 27:27, во второй победили российские гандболисты 30:28.

Обе сборные уже квалифицировались в финальную часть Евро, но та сыграют в разных группах.

Уже в этом году сборные России и Украины играли в баскетбол, правда, на молодежном уровне. Тогда в рамках Еврочелленджера украинцы разгромно проиграли – 47:79.

В 2016 году команды России и Украины даже играли в шахматы. Было это на шахматной Олимпиаде в Баку, и тогда украинцы обыграли звездную российскую сборную с Непомнящим и Крамником в составе.

Есть подозрение, что, как и большинство этих соревнований, новая встреча вне рамок распиаренного политически топ-турнира останется незамеченной. Если и будут говорить о ней, то только в контексте спорта.

Матч Украина – Россия в прямом эфире покажут телеканал и сайт XSPORT 11 сентября. Начало – в 18:30.