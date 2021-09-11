Украина не выиграла у России ни одного сета в истории личных противостояний

Подопечные Угиса Крастиньша могут переписать историю на Евроволей-2021

Фото: eurovolley.cev.eu

Сборная Украины сыграет против России в 1/8-й финала Евроволей-2021.

Этот матч станет пятым в истории официальных противостояний между командами. Ранее они встречались на чемпионатах Европы 1993, 1997 и 2005 годов, а также на чемпионате мира-1998. Все поединки заканчивались с одинаковым счетом 0:3 в пользу России.

Таким образом, сегодня, 11 сентября, подопечные Угиса Крастиньша могут переписать историю, если возьмут хотя бы партию у серебряных призеров последней Олимпиады.

Матч Украина – Россия в прямом эфире покажет телеканал XSPORT. Начало – в 18:30.

Только не футбол. Последние встречи Украины и России в командных видах спорта.