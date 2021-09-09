В группе сборной Украины на чемпионате Европы определился последний участник плей-офф от секстета А

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 16
Сейчас 0
Сегодня 4
Завтра 4
Футбол (12 событий из 12) показать все
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:00 Армения - Лихтенштейн 1:1 Окончен
21:45 Греция - Швеция 2:1 Окончен
21:45 Косово - Испания 0:2 Окончен
21:45 Италия - Литва 5:0 Окончен
21:45 Северная Ирландия - Швейцария 0:0 Окончен
21:45 Беларусь - Бельгия 0:1 Окончен
21:45 Уэльс - Эстония 0:0 Окончен
21:45 Албания - Сан-Марино 5:0 Окончен
21:45 Венгрия - Андорра 2:1 Окончен
21:45 Польша - Англия 1:1 Окончен
21:45 Исландия - Германия 0:4 Окончен
21:45 Македония - Румыния 0:0 Окончен
Теннис (4 события из 9) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
03:50 Felix Auger Aliassime - Carlos Alcaraz Garfia 1:0 Окончен
20:45 Александер Зверев - Lloyd Harris 3:0 Окончен
WTA 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
02:00 Барбора Крейчикова - Арина Соболенко 0:2 Окончен
19:00 Emma Raducanu - Белинда Бенчич 2:0 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (2 события из 6) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:00 Руан - Донбасс -:- Запланирован
21:30 Рунгстед - Клагенфурт -:- Запланирован
Теннис (2 события из 8) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
03:45 Новак Джокович - Matteo Berrettini 3:1 Окончен
WTA 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
02:00 Каролина Плишкова - Мария Саккари 0:2 Окончен
Футбол (2 события из 3) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:30 Кремень - Агробизнес -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Александрия - Ингулец -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 7) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:20 Ред Булл Зальцбург - Фриск Аскер -:- Запланирован
21:30 Больцано - Ястшембе -:- Запланирован

В группе сборной Украины на чемпионате Европы определился последний участник плей-офф от секстета А

В матче за четвертое место в очной встрече сошлись Греция и Португалия
Волейбол
07:52
В группе сборной Украины на чемпионате Европы определился последний участник плей-офф от секстета А
Сборная Португалии / Фото: cev.eu

В группе A чемпионата Европы определились все участники плей-офф. Вслед за Польшей, Сербией и Украиной расположилась сборная Португалии.

В очном матче за четвертое место в группе португальцы сошлись на площадке с Грецией. Для выхода из группы им нужно было выигрывать две партии, но и после выполненной задачи сборная Португалии не остановилась и довела матч до своей победы.

В составе «красных» ярко выступили угловые игроки Александр Феррейра и Фернандо Гашпар (18 и 16 очков), а в центре сетки феерил Филипп Цветичанин – 11 из 13-и в атаке и 3 блока. Лучшим бомбардиром матча с 23-я пунктами стал диагональный Греции Никос Зупани, а вот лидер команды Атанасиос Протопсалтис выдал не лучший матч.

Чемпионат Европы. Группа А

Греция – Португалия 1:3 (22:25, 26:24, 20:25, 22:25)

В 1/8 плей-офф Португалия сойдется с Нидерландами. Отметим, что в первом матче против группового этапа состоится встречи Украины и России.

Матчи чемпионата Европы смотрите на телеканалах XSPORT, XSPORT+, а также портале XSPORT.ua.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

чемпионат Европы-2021 по волейболу

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Мы – в плей-офф чемпионата Европы! Сборная Украины в упорном матче обыграла прямого конкурента за выход из группы
Мы – в плей-офф чемпионата Европы! Сборная Украины в упорном матче обыграла прямого конкурента за выход из группы
Волейбол
8 сентября 00:16
Диагональный сборной Украины: «Для нас матч с Бельгией – важнейший в группе»
Диагональный сборной Украины: «Для нас матч с Бельгией – важнейший в группе»
Волейбол
7 сентября 21:45
В группе Украины чемпионы Европы потеряли очки в матче с аутсайдером
В группе Украины чемпионы Европы потеряли очки в матче с аутсайдером
Волейбол
7 сентября 21:25
1
В группе сборной Украины чемпионы Европы досрочно вышли в плей-офф Евроволей-2021
В группе сборной Украины чемпионы Европы досрочно вышли в плей-офф Евроволей-2021
Волейбол
6 сентября 20:43
Диагональный сборной Украины: «Когда у нас летит подача, против нас непросто играть»
Диагональный сборной Украины: «Когда у нас летит подача, против нас непросто играть»
Волейбол
6 сентября 15:47
В группе сборной Украины чемпионы мира и Европы в пяти сетах определили сильнейшего
В группе сборной Украины чемпионы мира и Европы в пяти сетах определили сильнейшего
Волейбол
5 сентября 08:32

Новости: Волейбол

В группе сборной Украины на чемпионате Европы определился последний участник плей-офф от секстета А
В группе сборной Украины на чемпионате Европы определился последний участник плей-офф от секстета А
07:52
Украина сыграет с Россией в плей-офф чемпионата Европы
Украина сыграет с Россией в плей-офф чемпионата Европы
8 сентября 22:37
Украина проиграла Польше, навязав борьбу только в третьем сете
Украина проиграла Польше, навязав борьбу только в третьем сете
8 сентября 20:02
Украина близка к тому, чтобы сыграть с Россией в плей-офф чемпионата Европы
Украина близка к тому, чтобы сыграть с Россией в плей-офф чемпионата Европы
8 сентября 16:07
Чемпионат Европы. Польша – Украина. Видео трансляция
Чемпионат Европы. Польша – Украина. Видео трансляция
8 сентября 15:01
Мы – в плей-офф чемпионата Европы! Сборная Украины в упорном матче обыграла прямого конкурента за выход из группы
Мы – в плей-офф чемпионата Европы! Сборная Украины в упорном матче обыграла прямого конкурента за выход из группы
8 сентября 00:16
Чемпионат Европы. Греция – Португалия. Видео трансляция
Чемпионат Европы. Греция – Португалия. Видео трансляция
7 сентября 22:16
Чемпионат Европы. Италия – Словения. Видео трансляция
Чемпионат Европы. Италия – Словения. Видео трансляция
7 сентября 22:12
Диагональный сборной Украины: «Для нас матч с Бельгией – важнейший в группе»
Диагональный сборной Украины: «Для нас матч с Бельгией – важнейший в группе»
7 сентября 21:45
Все новости

Популярные новости

Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
История
Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
Бокс Профессиональный бокс
5 сентября 11:20
2
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
8 сентября 17:42
24
Джошуа пафосно высказался о бое против Усика
Джошуа пафосно высказался о бое против Усика
Бокс Профессиональный бокс
2 сентября 11:10
43
«Ломаченко сделает так, что ты покинешь ринг на носилках». Болельщики уничтожают Лопеса за отказ от реванша
Мнение
«Ломаченко сделает так, что ты покинешь ринг на носилках». Болельщики уничтожают Лопеса за отказ от реванша
Бокс Профессиональный бокс
7 сентября 12:56
7
Джошуа рассказал, что он чувствовал, когда его едва не нокаутировал Кличко
Джошуа рассказал, что он чувствовал, когда его едва не нокаутировал Кличко
Бокс Профессиональный бокс
4 сентября 18:07
2
Эксперты оценили вероятность досрочной победы Усика над Джошуа
Эксперты оценили вероятность досрочной победы Усика над Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
2 сентября 12:16
9
Все новости

Анонсы

Kremenchuk Open Cup. Все матчи турнира. Видео трансляция
WEB
TV
Kremenchuk Open Cup. Все матчи турнира. Видео трансляция
15:00
Лига чемпионов. «Руан» – «Донбасс». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Руан» – «Донбасс». Видео трансляция
20:45
Попавшийся на допинге Оскар Вальдес против Робсона Консейсао. Онлайн трансляция
WEB
Попавшийся на допинге Оскар Вальдес против Робсона Консейсао. Онлайн трансляция
11 сентября 06:00
Дэвид Хэй – Джо Фурнье. Онлайн трансляция
WEB
Дэвид Хэй – Джо Фурнье. Онлайн трансляция
12 сентября 05:00
Эвандер Холифилд – Витор Белфорт. Онлайн трансляция
WEB
Эвандер Холифилд – Витор Белфорт. Онлайн трансляция
12 сентября 06:00
Андерсон Силва vs Тито Ортис. Онлайн трансляция
WEB
Андерсон Силва vs Тито Ортис. Онлайн трансляция
12 сентября 06:00
Сергей Богачук vs Рафаэль Игбокве. Онлайн трансляция
WEB
Сергей Богачук vs Рафаэль Игбокве. Онлайн трансляция
17 сентября 06:00
Стивен Фултон vs Брэндон Фигероа. Онлайн трансляция
WEB
Стивен Фултон vs Брэндон Фигероа. Онлайн трансляция
19 сентября 06:00
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
WEB
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
19 сентября 06:00
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
WEB
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
25 сентября 20:00
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
WEB
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
WEB
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
26 сентября 06:00