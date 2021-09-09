В группе сборной Украины на чемпионате Европы определился последний участник плей-офф от секстета А

В матче за четвертое место в очной встрече сошлись Греция и Португалия

Сборная Португалии / Фото: cev.eu

В группе A чемпионата Европы определились все участники плей-офф. Вслед за Польшей, Сербией и Украиной расположилась сборная Португалии.



В очном матче за четвертое место в группе португальцы сошлись на площадке с Грецией. Для выхода из группы им нужно было выигрывать две партии, но и после выполненной задачи сборная Португалии не остановилась и довела матч до своей победы.

В составе «красных» ярко выступили угловые игроки Александр Феррейра и Фернандо Гашпар (18 и 16 очков), а в центре сетки феерил Филипп Цветичанин – 11 из 13-и в атаке и 3 блока. Лучшим бомбардиром матча с 23-я пунктами стал диагональный Греции Никос Зупани, а вот лидер команды Атанасиос Протопсалтис выдал не лучший матч.

Чемпионат Европы. Группа А

Греция – Португалия 1:3 (22:25, 26:24, 20:25, 22:25)

В 1/8 плей-офф Португалия сойдется с Нидерландами. Отметим, что в первом матче против группового этапа состоится встречи Украины и России.

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