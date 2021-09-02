Сборная Украины спаслась с 1:2 по партиям и добыла победу на старте чемпионата Европы
В группе Украины на чемпионате Европы чемпионы мира добыли непростую победу над аутсайдером
Португальцы сумели выиграть второй сет в матче с Польшей
2 сентября 21:49
Сборная Польши / Фото: cev.eu
Действующий чемпион мира сборная Польши выиграли стартовый матч чемпионата Европы.
Превью чемпионата Европы-2021.
Хозяева площадки в четырех сетах обыграли Португалию. Лучшим бомбардиром матча с 18-ю очками за матч стал польский диагональный Бартош Курек.
Чемпионат Европы-2021. Группа А
Польша – Португалия 3:1 (25:16, 22:25, 25:16, 25:19)
Напомним, что в первом матче группы A сборная Украины на тай-брейке дожала Грецию.
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