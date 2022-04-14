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Вот и первые итоги войны – Украина выступит на чемпионате мира вместо россии

Украинцы имели самый высокий рейтинг из команд, которые на турнир не пробились
Волейбол
14 апреля 20:10
Вот и первые итоги войны – Украина выступит на чемпионате мира вместо россии
Фото: cev.eu

FIVB после почти полутора месяца раздумий понемногу начала разрешать вопросы по поводу предстоящего чемпионата мира.

Вместо страны-агрессора принимать турнир с большей долей вероятности в Польше и Словении. Также Международная федерация волейбола решила и судьбу путевки, которой лишили россию после отстранения от всех интернациональных соревнований.

Место рф на предстоящем планетарном первенстве займет страна, которая и пострадала от нападения рашистов. Украина благодаря месту в рейтинг-листе FIVB (№23 после последнего обновления, первая из изначально оставшихся за бортом – XSPORT) вошла в список 24 команд, которые уже летом определят сильнейшего.

Об этом президенту Федерации волейбола Украины Михаилу Мельнику сообщили из FIVB, направив соответствующее письмо.

Прежде всего, от имени волейбольной семьи, хочется выразить глубочайшие сожаления по поводу той войны, через которую сейчас проходит весь украинский народ.

Речь пойдет о чемпионате мира-2022, который пройдет в нескольких странах Европы (на данный момент это Польша и Словения) с августа по сентябрь 2022 года.

По решению FIVB 1 марта 2022 года, команда россии не имеет права участвовать в турнире до дальнейших уведомлений.

Вследствие этого, сборная Украины которая занимала самое высокое место в рейтинге FIVB (№23) по состоянию на 20 сентября 2021 года и является следующей командой на замену россии по квалификационной формуле.

Так как жеребьевка уже прошла, повторная проведена не будет и Украина будет посеяна по первым номером в группе A.

Отметим, что в письме также идет речь о том, что если в дальнейшем решение по поводу рф будут изменено, то россия выступит на турнире в группе A.

Чемпионат мира-2022. Групповой этап

Группа A: Украина, Сербия, Тунис, Пуэрто-Рико

Группа B: Бразилия, Япония, Куба, Катар

Группа C: Польша, США, Мексика, Болгария

Группа D: Франция, Словения, Германия, Камерун

Группа E: Италия, Канада, Турция, Китай

Группа F: Аргентина, Иран, Нидерланды, Египет

Напомним, что капитан сборной Украины Олег Плотницкий под гимн нашей страны с «Перуджей» завоевал Кубок Италии.

Олег Шумейко-младший
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FIVB сборная Украины (волейбол)

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